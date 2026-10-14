다이어트 치즈로 뜬 코티지치즈…체중 감량에 도움 될까

다이어트 식단에 단백질을 보충하려고 코티지치즈를 찾는 사람이 늘고 있다. 코티지치즈는 우유를 응고시켜 만든 신선 치즈다. 몽글몽글한 알갱이와 담백한 맛이 특징이다. 고단백 식품으로 주목받는 코티지치즈는 체중 감량에 도움이 될까.

코티지치즈는 몽글몽글한 알갱이와 담백한 맛이 특징인 신선 치즈다. 클립아트코리아

◆ 열량 낮고 단백질 풍부…포만감 유지에 도움

코티지치즈는 다른 치즈보다 열량과 포화지방 함량이 낮은 편이다. 미국 농무부(USDA) 식품영양성분 자료에 따르면 코티지치즈 100g의 열량은 약 103㎉다. 같은 양의 리코타 치즈는 약 158㎉, 모차렐라 치즈는 약 296㎉, 파르메산 치즈는 약 420㎉다. 포화지방 함량도 코티지치즈는 100g당 약 2.6g으로, 리코타 치즈(약 7g)나 모차렐라 치즈(약 11.7g)보다 적다.

코티지치즈는 단백질도 풍부하다. 코티지치즈 100g에는 단백질이 약 11.6g 들어 있어 두부나 달걀과 비슷한 수준이다. 코티지치즈 단백질의 대부분은 카제인이다. 카제인은 유청 단백질보다 천천히 소화돼 식사 사이 포만감을 유지하는 데 도움이 된다. 단백질을 충분히 섭취하면 체중 감량 중 근육량도 지킬 수 있다.

카제인이 풍부한 코티지치즈는 잠들기 전 먹기 좋은 간식으로도 거론된다. 2017년 국제학술지 ‘Journal of Nutrition’에 발표된 연구에 따르면 잠들기 전 카제인을 섭취한 남성은 밤사이 근육 단백질 합성률이 높아졌다.

연구진은 평균 72세 남성 48명을 네 집단으로 나눠 카제인 20g, 카제인 40g, 카제인 20g과 류신, 위약(치료 효과가 없는 가짜 약) 음료를 잠들기 전에 각각 먹게 했다. 그 결과 카제인 40g 섭취군의 근육 단백질 합성률이 위약군보다 높았다.

코티지치즈는 카제인 단백질이 풍부해 체중 감량 식단에서 단백질을 보충하는 식품으로 주목받고 있다. 클립아트코리아

2021년 국제학술지 ‘Journal of Science and Medicine in Sport’에 발표된 리뷰 논문에 따르면 잠들기 약 30분 전 카제인 20~40g을 섭취하면 밤사이 단백질 합성이 늘어날 수 있다. 연구진은 잠들기 전 단백질 섭취와 근육 합성·근육량·근력 변화를 살핀 연구 9편을 분석했다. 그 결과 근력운동을 10~12주간 이어간 젊은 남성은 잠들기 전 단백질을 먹었을 때 근육량과 근력이 더 크게 늘었다.

◆ 나트륨·유당 민감도도 확인해야

코티지치즈는 제품에 따라 나트륨 함량이 높을 수 있다. USDA 자료에 따르면 코티지치즈 100g에는 나트륨이 약 350㎎ 들어 있다. 미국 식품의약국(FDA)이 정한 나트륨 하루 기준치 2300㎎의 약 15%에 해당한다. 혈압 관리가 필요하거나 평소 짠 음식을 자주 먹는다면 저염 제품을 고르고, 한 번에 먹는 양과 다른 식품을 통한 나트륨 섭취량도 고려해야 한다.

코티지치즈는 숙성 치즈보다 유당 함량이 높은 편이다. 유당에 민감한 사람은 코티지치즈를 먹은 뒤 복부 팽만이나 가스, 설사 증상이 생길 수 있다. 유당불내증이 있다면 유당 제거 제품을 고르면 된다. 단, 우유 단백질 알레르기가 있다면 유당 제거 제품도 먹지 말아야 한다.

과일 토핑이 함께 든 제품은 영양성분표의 당류 함량과 원재료명을 확인하고, 꿀이나 시럽을 함께 먹을 때는 당류와 열량이 늘 수 있다는 점도 염두에 둬야 한다.

코티지치즈를 과일과 함께 먹으면 식이섬유도 섭취할 수 있다. 클립아트코리아

체중 감량 중 과자나 빵 대신 코티지치즈를 간식으로 먹으면 열량 부담을 줄이면서 단백질을 보충할 수 있다. 과일이나 채소를 함께 먹으면 식이섬유도 섭취할 수 있다.

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