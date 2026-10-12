에스네이처, 퍼글러 협업 ‘블루 카밍 앰플’ 무신사 한정판 출시

클린뷰티 브랜드 에스네이처(S.NATURE)가 무신사에서 진행하는 글로벌 캐릭터 ‘퍼글러(FUGGLER)’와의 협업을 통해 ‘아쿠아 오아시스 블루 카밍 앰플 퍼글러 에디션’을 선보인다.

이번 에디션은 피부 진정을 중심으로 한 에스네이처의 ‘아쿠아 오아시스 블루 카밍 앰플’에 퍼글러 캐릭터 디자인을 적용한 스페셜 패키지로 한정 수량 제작됐다. 블루 카밍 앰플 50ml 본품에 아쿠아 오아시스 젤크림 30ml와 카밍 패드 2매로 구성됐다. 2개 구매 시 ‘베이비 퍼글러 인형 키링’ 8종 중 1종을 랜덤 증정하는 이벤트를 진행한다.

‘아쿠아 오아시스 블루 카밍 앰플’은 트러블 진정부터 남은 흔적까지 관리하는 데 초점을 맞춘 제품이다. 에스네이처에 따르면 유칼립투스 유래 99% 고순도 구아이아줄렌과 4-CICA, 병풀추출물을 배합해 붉은기와 열감 진정에 도움을 준다. 제품에는 블루 캡슐 제형을 적용했다.

또한 나이아신아마이드 성분을 담아 흔적 관리 기능을 더했다. 에스네이처에 따르면 인체적용시험에서 옐로·레드·브라운 등 3색 흔적 개선 결과를 확인했다. 여드름성 피부 사용 적합 테스트와 민감성 피부 자극 테스트도 완료했다.

‘아쿠아 오아시스 블루 카밍 앰플 퍼글러 에디션’은 10월 12일부터 무신사 온·오프라인에서 단독 판매될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지