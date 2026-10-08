세계일보

검색

박현규 대구시의원 “도시철도 4호선 AGT 전환∙지하화 배제 근거 투명하게 공개해야”

관련이슈 디지털기획

입력 :
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

대구시의회는 경제환경위원회 소속 박현규 의원(북구2)이 대구 도시철도 4호선 차량 형식 결정과 관련해 투명한 정보 공개와 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다고 8일 밝혔다.

 

박 의원은 서면 시정질문을 통해 도시철도 4호선 차량 형식 결정 과정에서 ‘철제차륜 무인 경전철(AGT)’로의 전환 근거를 투명하게 공개하라고 대구시에 요구했다. 아울러 지하화나 모노레일 등 대안 노선의 추진 여건에 대해서도 객관적인 자료를 밝힐 것을 촉구했다.

박현규 대구시의원. 대구시의회 제공
박현규 대구시의원. 대구시의회 제공

현재 대구 도시철도 4호선의 차량 형식은 민선 9기 대구시장의 공약과 방침에 따라 공론화위원회의 숙의 절차를 밟고 있다. 박 의원은 이와 같은 공론화 숙의 과정이 단순한 절차적 요식행위로 전락하거나, 위원회 결론 이후 실행 준비 부족으로 인해 사업이 또다시 지연될 수 있다는 점을 깊이 우려했다.

 

그는 “공론화위원회가 모든 가능성을 열어두고 최적의 결론을 도출할 수 있도록 해야 하며, 대구시는 그 결과를 실제 사업에 즉각 반영할 수 있는 행정적∙재정적 실행 여건을 지금부터 갖춰야 한다”고 강조했다. 이어 “도시철도 사업에서 가장 경계해야 할 것은 ‘사업 지연’과 이에 따른 ‘도시발전의 기회비용’”이라며 “만약 공론화 결론이 지하화나 모노레일 등 제3의 방식으로 도출될 경우, 이를 곧바로 실행할 수 있는 준비가 없다면 공론화 자체가 무의미해질 수 있다”며 시의 선제적인 대비책 마련을 재차 주문했다.

 

그는 최초 모노레일 방식에서 AGT 방식으로 차량 형식을 변경한 과정과 지하화 배제 등 대안 검토 과정의 불투명성도 강하게 지적했다. 박 의원에 따르면 도심 경관 보호와 소음∙진동 해소, 역세권 개발 가치 제고 등 다양한 장점이 있는 지하화 방식에 대해 대구시가 ‘사업비 1조원 증가’라는 이유로 배제하면서도, 이에 대한 객관적인 산정 근거와 비교검토 보고서를 명확히 제시하지 않았다는 것이다. 또한 모노레일 포기 과정에서 문제가 된 형식승인 관련 이슈 역시 여전히 확인해야 할 부분이 남아있다고 꼬집었다.

 

대구시가 모노레일 추진에 법적∙기술적 제약이 있다고 판단한 것에 대한 모순점도 도마 위에 올랐다. 박 의원은 “모노레일에 제약이 있다면, 현재 모노레일 방식으로 운영 중인 도시철도 3호선의 향후 노선 연장과 차량 증차, 노후 차량 교체 시에는 어떻게 대응할 것인지 의문”이라며 대구시의 이중적인 잣대를 따져 물었다.

이에 박 의원은 대구시에 △공론화위원회 결론 즉시 실행 가능한 행정적∙법적 여건 마련 △모노레일 추진 제약에 따른 향후 3호선 증차 및 교체 대책 제시 △지하화 배제 근거를 비롯한 차량 형식별 생애주기 비용 자료 전면 공개 등을 강력히 요구했다.

 

박 의원은 “일방적인 AGT 도입으로 지역 슬럼화가 가속화된다면 결국 대구는 죽은 도시로 전락하고 말 것”이라고 경고하며, “대구시는 공론화라는 절차적 정당성에만 숨지 말고 제기된 의혹과 질의사항에 책임 있게 소명해야 하며, 대구의 미래를 위한 실행 가능한 결단을 내려야 한다”고 촉구했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

아이브 리즈, 청순한 미모
  • 아이브 리즈, 청순한 미모
  • 솔라, 몸 뒤로 젖히고 날씨 만끽…탄탄 허벅지
  • 박보검 '훈훈한 미소'
  • 성숙해진 김유정, 프랑스 파리에서 화보 같은 일상