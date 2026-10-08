경북의 목소리에 ‘변화’ 더한다…박상현 경북도 대변인 취임

“경북의 말을 대신하는 대변인(代辯人)을 넘어 변화를 만들어내는 대변인(代辯因)이 되겠습니다.”

경북도의 대변인실을 이끌게 된 박상현 신임 대변인이 실질적인 경북의 변화와 성과 창출을 향한 출사표를 던졌다. 이철우 경북도지사는 7일 도청 접견실에서 박상현 대변인에게 임용장을 수여했다. 박 대변인은 8일부터 대변인실 조직을 이끌게 됐다.

도는 8월 조직 개편으로 대변인 기능을 확대하고 개방형 직위 공모를 진행했다. 공모에는 3명이 지원했다. 박 대변인은 서류와 면접 심사, 인사위원회를 거쳐 최종 선발됐다.

대구 출신인 박 대변인은 1967년생으로 대구고와 경북대를 졸업한 뒤 고려대에서 국제경영학 석사, 영남대에서 정치외교학 박사 학위를 받았다. 1993년 윤영탁 국회의원실 비서실장을 지냈으며, 대경대학교 대외협력부총장 등을 거쳤다. 2022년부터 4년간 경북도 서울본부장으로 재임하며 국회와 중앙정부를 대상으로 도정 현안 해결과 대외협력 업무를 이끌었다.

박 대변인은 국회에서 정치와 행정을, 대학에서 조직경영과 기획·홍보를, 기업에서 현장과 실행을 경험한 만큼 그동안의 경험을 대변인 업무에 접목할 계획이다.

박 대변인은 “대변인실의 성과도 보도자료나 기사량이 아니라 기업유치와 투자, 국비확보, 관광객 증가 등 실질적인 경북의 변화로 평가받도록 하겠다”면서 “수처작주(隨處作主)의 자세와 군군신신부부자자(君君臣臣父父子子)의 책임감을 가지겠다”고 취임 각오를 밝혔다.

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