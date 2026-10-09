[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 9일 (금요일) 66년생, 부부간에 대화가 단절되면 문제가 비화된다

96년생: 실타래는 천천히 풀면 될 일이다. 84년생: 언행이 일치해야 일이 순탄하다. 72년생: 고생만 실컷 하고 남 좋은 일만 시킬 수 있다. 60년생: 금전문제는 김씨 차씨 강씨에 부탁하세요. 48년생: 입장이 난처해도 성급한 반론은 피하라. 36년생: 감정의 동요가 잦아진다면 사람들이 불안해한다.

97년생: 얻는 것이 둘이니 한숨 쉬지 마라. 85년생: 혼자 결정하지 말고 조언을 구해 보라. 73년생: 중요한 대목에서 발뺌하면 이미지가 실추된다. 61년생: 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요. 49년생: 간밤에 있었던 지난 일은 깨끗하게 지워버려라. 37년생: 태양의 아름다움에 도취해보는 것도 좋다.

98년생: 당근과 채찍 중에서 무엇을 택할지 자신만이 안다. 86년생: 던져 놓은 거물에 황금대어 낚일 운. 74년생: 편법을 쓰면 일이 꼬이니 우직하게 밀고 나가라. 62년생: 아파트 빌라 주택매매는 북동방으로 추진하세요. 50년생: 조금 모자라는 듯한 것이 가장 이상적. 38년생: 상대에게 정신적인 만족감을 주어라.

99년생: 결과에 승복하는 마음의 여유를 가지길 바란다. 87년생: 먼저 손 내밀고 화해를 청해 보라. 75년생: 직장에서 나의 위치를 굳건히 지켜라. 63년생: 신용문제 금전관계는 동북방에 지인을 만나세요. 51년생: 의욕이 떨어지는 것은 자아상실이다. 39년생: 의심이 되는 사항은 꼭 확인하길 바란다.

00년생: 신문 정보지에서 부업이나 직장이 이루워진다. 88년생: 자신을 과신하는 건 위험천만이다. 76년생: 타인의 간섭이 잦아도 한 귀로 듣고 흘려라. 64년생: 계획을 적게 세워야 여유를 찾는다. 52년생: 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요. 40년생: 넓고 환한 곳으로 움직이는 것이 바람직하다. 28년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다.

01년생: 추진하던 일을 신속하게 처리하자. 89년생: 어떤 경우라도 승부수 던지지 마라. 77년생: 결과론에 시선을 맞춰 실속있게 움직여라. 65년생: 사사로운 감정을 개입시키면 피해가 온다. 53년생: 금전융통은 이씨 박씨 조씨에 부탁하세요. 41년생: 가진 것에 동요되지 않으면 편안해진다. 29년생: 집안 일로 몸과 마음이 초췌해질 수 있다.

02년생: 오늘은 일은 많고 수익은 약하다. 90년생: 좋고 나쁨을 잘 살펴서 신중히 결정하라. 78년생: 남의 눈치 보지 말고 소신을 가지고 임하라. 66년생: 부부간에 대화가 단절되면 문제가 비화된다. 54년생: 점포매매는 동서방으로 추진하고 타협하세요. 42년생: 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다. 30년생: 베풀어야 할 곳이 음지라면 더 없이 좋다.

03년생: 언행 부주의로 언쟁이 나타날 수 있다. 91년생: 다른 사람의 힘으로 필요한 것 이룰 운. 79년생: 급격한 변화나 이동은 다음 기회로 미루어라. 67년생: 큰 것을 얻기에는 역부족이니 과욕 부리지 마라. 55년생: 재정융통은 동남방이나 김씨 최씨에 부탁하세요. 43년생: 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다. 31년생: 어제 잃어버렸던 것을 오늘 찾을 수 있다.

04년생: 정중하고 겸손한 태도가 필요하다. 92년생: 가는 곳마다 중심이 되며 인기가 좋다. 80년생: 무관심으로 연연하니 안타까운 마음뿐이다. 68년생: 열과 성을 다한다면 좋은 결과를 얻을 수 있다. 56년생: 매매에 시간을 끌면 손해보니 바로 처리하라. 44년생: 응어리가 가슴속에 누적되면 병이 될 수 있다. 32년생: 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라.

05년생: 교만한 마음은 반드시 미움으로 변한다. 93년생: 문서 잡는 일 및 거래, 투자 운 좋다. 81년생: 좋은 친구란 따끔한 충고도 해줄 수 있다. 69년생: 타인에게 상처를 주면 아픔으로 되돌아온다. 57년생: 아파트 빌라 주택매매는 남동방으로 추진하세요. 45년생: 새로운 것을 추종해보는 것도 도움이 된다. 33년생: 보다 명쾌한 해법을 찾는 것이 시급하다.

06년생: 현재 일은 후날에 비전이 있다. 94년생: 마음 가는 곳이 있으면 그대로 따르라. 82년생: 피부미용 가구업 학원업은 광고에 성과 있다. 70년생: 내면향상을 위해 노력이 필요하다. 58년생: 의외의 장소에서 귀인을 만날 수 있다. 46년생: 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다. 34년생: 짐이 가볍다고 우습게 보지 마라.

95년생: 자금 흐름이 불리하니 투자 삼가라. 83년생: 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다. 71년생: 공존할 수 있는 방법이 있다면 즉시 실천해라. 59년생: 아파트 빌라 주택매매는 남동방으로 추진하세요. 47년생: 내재된 것을 표출하는 일에 충실해라. 35년생: 쉬엄쉬엄 일해야 주위와 충돌을 줄일 수 있다.

백운철학원

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