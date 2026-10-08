D램이 끌고 낸드가 밀었다… 경쟁자 추격 속 초격차 과시 [삼성전자 분기 영업익 100조 돌파]

삼성전자가 올해 3분기 107조4000억원에 달하는 영업이익을 기록하며 삼성전자의 ‘초격차’ 기술력을 다시 입증했다. 삼성전자는 그간 경쟁사인 SK하이닉스에 밀려 고전하던 HBM(고대역폭메모리) 사업이 궤도에 오르며 탄력받고, 대만 TSMC에 크게 밀리던 파운드리사업도 적자가 줄어드는 등 반도체 사업 전반에 경쟁력을 회복한 모습이다.



8일 업계에 따르면 삼성전자의 세계 첫 영업이익 100조원 돌파를 이끈 곳은 반도체 사업 중심의 DS 부문이다. 구체적인 사업부문별 실적은 공개되지 않았지만 DS 부문 내 파운드리(반도체 위탁생산)·시스템LSI(반도체 설계) 사업부가 2분기 대비 적자를 축소하며 1조원 안팎 적자를 낸 것으로 분석된다.

4분기도 청신호 삼성전자가 올해 3분기 매출 195조원, 영업이익 107조4000억원으로 잠정 집계됐다고 공시한 8일 경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 수원=남정탁 기자

핵심은 HBM이다. 삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 6세대 고대역폭메모리인 HBM4를 양산 출하하며 SK하이닉스와 마이크론 등 경쟁사보다 빠르게 시장 선점에 나섰다. HBM은 엔비디아·구글·AMD 등이 만드는 AI 반도체에 사용되는 고성능 메모리다. 삼성전자는 HBM4 출하 후 1위인 SK하이닉스를 맹추격했다. 그결과 삼성전자의 HBM 시장 점유율은 2026년 1분기 21%에서 2분기 33%로 상승하며 SK하이닉스(50%)와의 격차를 좁히고 있다. 이에 내년부터는 SK하이닉스의 1강 구도가 삼성전자와의 양강 체제로 바뀔 수 있다는 관측에 무게가 실린다.



전략적으로 선택한 고객 다변화도 눈부신 실적에 힘을 보탰다. SK하이닉스가 엔비디아 HBM 공급망에서 절대적 우위를 확보했다면, 삼성전자는 브로드컴, 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 ASIC(주문형반도체) 진영에서도 기회를 넓히고 있다. 글로벌 빅테크들이 엔비디아 GPU(그래픽처리장치) 의존도를 낮추기 위해 자체 인공지능(AI) 칩 투자를 확대하면서 ASIC용 HBM 수요가 빠르게 늘고 있기 때문이다.



전망도 안정적이다. 이달 말 실적을 발표하는 SK하이닉스는 3분기 영업이익이 73조원이 넘을 것으로 전망돼 양사 합산 분기 영업이익은 170조원을 웃돌 것으로 예상된다. 내년에도 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가와 글로벌 빅테크(거대 기술기업)와의 장기공급계약(LTA)을 통한 가격 협상력 우위를 바탕으로 양사의 합산 연간 영업이익이 1000조원을 넘을 가능성이 높아지고 있다.

최근 글로벌 빅테크 사이에서 AI가 인간의 통제를 벗어날 수 있어 개발 속도를 줄여야 한다는 ‘AI 속도조절론’이 제기됐지만, AI 인프라 투자 경쟁은 오히려 가열되면서 4분기에도 삼성전자가 새로운 역사를 쓸 가능성도 크다. KB증권은 내년 삼성전자 HBM 판매 가격이 올해보다 두 배 이상 상승할 것으로 예측했다.



최근 AI가 보다 많은 메모리와 투자를 필요로 하는 ‘에이전트 AI’로 발전하면서 메모리 몸값은 치솟을 것으로 보인다. 이에 매년 수조원대 적자를 이어 오던 삼성전자의 파운드리·시스템LSI 사업부 역시 수주 확대와 사업 재편으로 내년부터 흑자 전환으로 돌아설 것으로 전망된다.

다만 창신메모리테크놀로지스(CXMT) 등 중국 반도체 산업의 경쟁력 상승에 따른 ‘차이나 리스크’는 극복해야 할 과제다. 중국 최대 반도체 기업인 CXMT의 글로벌 D램 시장 매출 점유율은 올해 2분기 기준 10%로 지난해 2분기 4%에서 1년 만에 2.5배로 늘어났다. 삼성전자(38%)와 SK하이닉스(25%)에 비해선 큰 차이가 나지만 최근 5세대 D램 공정 양산에 돌입했으며 모바일용 저전력 D램 공급도 늘리고 있다.



이날 삼성전자의 사업부별 구체적인 실적은 공개되지 않았다. 3분기 세부 실적과 향후 사업 계획 등은 이달 말 확정 실적 발표를 통해 공개될 예정이다.

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