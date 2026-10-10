[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 10일 (토요일) 65년생, 난간을 피해 돌아가지만 그 곳 낭떠러지다

96년생: 주변이 소란하면 귀를 막고 눈도 감아보자. 84년생: 자기 중심적인 생각이 일을 그르침. 72년생: 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다. 60년생: 점포매매는 북동방으로 추진하세요. 48년생: 그대로 보여주는 모습이 보기도 좋다. 36년생: 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

97년생: 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다. 85년생: 가식적일지라도 환한 웃음으로 대해보라. 73년생: 집착이 강하면 성취도는 높고 효율성 약하다. 61년생: 재정융통은 이씨 노씨 유씨에 부탁하세요. 49년생: 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수. 37년생: 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.

98년생: 안으로 들어가기 힘들면 밖에서 기다려라. 86년생: 화해할 일 있으면 지금이 적기다. 74년생: 어수선하면 중요한 약속을 잊어버린다. 62년생: 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 50년생: 확인되지 않은 것을 잡으려는 것은 위험하다. 38년생: 곪은 것은 겉으로 드러내는 것이 바람직하다.

99년생: 발 없는 말이 천리를 간다는 말을 상기하라. 87년생: 음양의 운기가 좋으니 만사형통이다. 75년생: 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다. 63년생: 금전융통은 동남방이나 김씨 황씨에 부탁하세요. 51년생: 가까운 사람과 함께 하는 일은 불리하다. 39년생: 개인적인 감정은 뒤로 미루어라.

00년생: 권모술수는 나중에 중대한 실수로 변한다. 88년생: 필요 이상으로 드러내 보이지 마라. 76년생: 밝고 환한 얼굴로 사람들을 대하라. 64년생: 주변여건이 성숙되지 않았다면 자제하라. 52년생: 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하라. 40년생: 금기시하는 사안을 행한다면 구설에 오른다. 28년생: 심신이 피곤하면 건강에 무리가 온다.

01년생: 새 발전을 시작하고 용기를 가져라. 89년생: 충돌 피하고 대립각 세우지 마라. 77년생: 집요하게 파고들면 해결책이 있다. 65년생: 난간을 피해 돌아가지만 그 곳 낭떠러지다. 53년생: 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다. 41년생: 곪아터진 것을 숨긴다고 될 일이 아니다. 29년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

02년생: 처음부터 다시 시작하는 마음으로 일하자. 90년생: 매듭을 짓기보다는 좀 더 지켜 보라. 78년생: 직장인은 실적이 없어 심란한 시기. 66년생: 마음을 열고 상대를 받아들여라. 54년생: 외부적인 영향으로 인한 변화는 곤란하다. 42년생: 한번 내비친 의사를 번복하지 마라. 30년생: 독선이 지나치면 반감을 살 수 있다.

03년생: 의약부분 예술분야 건강분야업은 영업이 양호하다. 91년생: 안팎으로 편치 않다. 조용히 보낼 것. 79년생: 다른 사람의 기술을 내것으로 만들어라. 67년생: 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라. 55년생: 상가나 건물매매는 북동방으로 추진하세요. 43년생: 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있다. 31년생: 구석진 곳에서 벗어나는 방법은 자신이 안다.

04년생: 분주다사하면 근심도 사라진다. 92년생: 눈앞의 사소한 이익에 현혹되지 마라. 80년생: 무엇을 취하고 버려야할지 판단해라. 68년생: 상대와 터놓고 이야기 하면 안도감을 준다. 56년생: 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라. 44년생: 불투명한 일은 과감히 정리하라. 32년생: 한가할 때 바쁜 사람들은 마음을 비워라.

05년생: 중요한 약속은 오전에 하면 일이 순조롭다. 93년생: 분수에 맞는 일과 행동을 하라. 81년생: 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다. 69년생: 시간이 지나야 될 일은 느긋하게 기다려라. 57년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 45년생: 자신의 권위를 내세우면 구설이 분분하다. 33년생: 미루어 두면 일을 더 어렵게 만들뿐이다.

06년생: 금전면이 좋고 일에도 순조롭다. 94년생: 간섭 삼가고 남의 험담을 늘어놓지 말라. 82년생: 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다. 70년생: 주변의 오해를 풀고 신용을 회복하라. 58년생: 금전융통은 박씨 유씨 윤씨에 부탁하세요. 46년생: 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다. 34년생: 앞날이 점차 밝아오는 기운이다.

95년생: 조건을 두지 말고 기분 좋게 양보할 것. 83년생: 인연이란 강물이 흐르는 것과 같다. 71년생: 신선한 충격이 기대되는 시기다. 59년생: 상가나 건물매매는 북동방으로 추진하세요. 47년생: 불성실한 사람은 과감하게 정리하라. 35년생: 냉정하지 못하면 손해를 본다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지