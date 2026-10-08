유승호·임세주 측 "6년 사귄 건 맞지만 결별"

배우 유승호(33)와 임세주(35)가 6년간 열애를 이어오다가 헤어진 것으로 알려졌다.

8일 유승호 소속사 333엔터테인먼트는 "두 사람은 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태"라며 "좋은 동료 관계로 지내고 있다"고 전했다.

배우 유승호, 임세주. 뉴시스·무빙픽쳐스컴퍼니 제공

임세주 소속사 무빙픽쳐스컴퍼니도 "두 사람이 사귄 건 사실이나 결별했다"고 밝혔다.

앞서 이데일리는 두 사람이 2020년 3월 방송한 tvN 드라마 '메모리스트'에서 처음 인연을 맺은 뒤 6년간 교제했다고 보도했다. 당시 유승호는 동백 역, 임세주는 이슬비 역을 맡아 호흡을 맞췄다.

유승호는 2000년 드라마 '가시고기'에서 아역 배우로 데뷔해 2002년 영화 '집으로'로 큰 인기를 얻었다.

이후 드라마 '태왕사신기', '무사 백동수', '복수가 돌아왔다', '꽃 피면 달 생각하고', 영화 '조선마술사', '봉이 김선달' 등에 출연했다.

임세주는 2011년 '해오라'라는 이름으로 가수 활동을 시작했다. 2015년 영화 '장수상회'를 시작으로 드라마 '캐리어를 끄는 여자', '우리 갑순이', '황금빛 내인생', '하나뿐인 내편' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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