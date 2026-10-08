귀가하던 여중생 추행하고 납치하려 한 60대 징역 5년

귀가하던 여중생을 추행하고 납치하려 한 60대가 징역 5년을 선고받았다.

제주지법 형사2부(재판장 서범욱 부장판사)는 8일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강제추행) 등 혐의로 구속기소 된 60대 A씨에게 징역 5년을 선고했다.

제주지법 형사2부는 8일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강제추행) 등 혐의로 구속기소 된 60대 A씨에게 징역 5년을 선고했다. 사진은 제주지방법원 전경.

신상정보 10년간 공개·고지, 아동·청소년·장애인 관련 기관 10년간 취업 제한, 위치추적 전자장치 10년간 부착 등도 명했다.

A씨는 지난 5월 19일 오후 제주시의 한 빌라 지하주차장에서 귀가 중이던 중학생 B양을 뒤에서 껴안는 등 강제추행하고, 추행 목적으로 B양을 끌고 가려다 미수에 그친 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

당시 B양이 A씨에게서 달아나 부모에게 피해 사실을 알렸고, 신고 받고 출동한 경찰이 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 이밖에 5월 17일 현금 5만원을 훔치고, 2건의 절도미수 범행을 저지른 혐의도 있다.

A씨는 지난해 말 출소해 누범기간 중 범행한 것으로 조사됐다.

재판부는 “죄질이 좋지 않고 피해 학생이 상당한 충격을 받은 것으로 보여 상응하는 처벌이 불가피하며, 절도 범행도 동종범죄 누범 기간에 재범해 피해액은 적지만 상당한 정도의 처벌이 필요하다”고 양형 이유를 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지