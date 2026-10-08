“국정방해 행위” 대통령 경고 ‘무색’··· 추미애 “김지용, 친윤 맞다”

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청) 청장 후보자 인선을 둘러싼 여권 내홍이 그칠 기미를 보이지 않고 있다. 김 후보자를 친윤(친윤석열) 검사 출신으로 낙인 찍고 인선 반대를 주장하는 진영 내 강성파를 겨눠 이재명 대통령이 “국정방해 행위”라며 사실상 최고 수위 경고장을 날렸지만, 추미애 경기지사는 아랑곳하지 않고 김 후보자를 “친윤, 친한(친한동훈) 검사”라고 거듭 강조하며 부적격 인사라는 뜻을 굽히지 않았다. 당 지도부는 김 후보자를 반대하는 강성파의 잇단 날 선 발언이 국정동력을 떨어뜨린다고 보고 대응책을 고심 중이다.

더불어민주당 김민석 대표는 8일 당 유튜브에서 ‘대통령 고유권한인 인사권까지 빼앗으려는 하극상 (성격의) 소수 목소리가 크고 잦다’는 채팅창 질문에 “우려를 충분히 알겠다”면서 의원·공직자들의 “절제가 필요하다”고 말했다. 그러면서 “필요한 부분은 당에서 제어하겠다”고 했다. 김 후보자를 부적격 인사로 규정한 당내 인사들을 정조준한 언급으로 해석됐다.

추미애 경기지사. 연합뉴스

이는 추 지사가 전날 심야 페이스북에 김 후보자의 부적격 사유를 적은 직후 나온 발언이다. 추 지사는 김 후보자가 서울고검 차장(검사장) 시절 윤석열 검찰총장 징계를 반대하는 집단행동에 나섰고, 대검찰청 형사부장(〃) 때는 검찰개혁에 반대하는 기자회견에 참여한 이력을 부각했다. ‘채널A 사건’과 관련해 무소속 한동훈 의원을 수사했던 정진웅 검사를 기소하는 데 김 후보자가 관여했다고도 했다. 김 후보자는 문재인정부 시절 추 지사가 법무부 장관일 때 검사장으로 승진했다. 추 지사는 “저의 사람 보는 실력이 형편없음을 고백하고 가슴을 친다”면서 뜻을 굽히지 않고 있다.

검사 출신을 중수청장에 임명하는 것은 수사·기소를 분리한 검찰개혁에 어긋난다는 진영 내 반발은 지속되고 있다. 민주당 김용민 의원은 “광복 이후 반민특위를 만들었는데 친일파를 위원장으로 임명하면 어떻게 해야 하냐”고 했고, 박주민 의원은 “수사·기소 분리를 반대했던 인물이 그 결과로 탄생한 중수청의 초대 수장이 되는 건 철학적 모순”이라고 했다. 윤건영 의원은 “금지옥엽 키운 외동딸을 동네에서 소문 이상한 애랑 결혼시키는 느낌”이라고 반감을 드러냈다.

이와 관련, 이 대통령은 지난달 30일 엑스(X)에서 “만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격을 하기 위해 거짓에 기반해서 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정방해일 것”이라고 했다. 이 대통령은 김 후보자가 추 지사의 장관 시절 승진했고, 윤석열 총장 장모 최은순씨의 모해위증교사 무혐의 사건을 재기수사 명령한 이유로 윤석열정부 때 좌천·사직했다고 강조했다. 그러면서 “친윤 아닌 굳이 말해 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실”이라고 했다.

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