‘집값’보다 먼저 움직인다… 서울 아파트 시장 진짜 매수 신호 읽는 법

저자 김성숙 경제·부동산 전문 아나운서 겸 교수.

서울 아파트 시장이 다시 빠르게 움직이고 있다. 가격이 오르면 아직 집을 사지 못한 사람은 불안해진다. ‘더 오르기 전에 사야 하는 것 아닐까’ 하는 조바심이 생긴다. 반대로 정부가 대출과 세금, 거래 규제를 강화하면 ‘조금만 기다리면 버티지 못한 집주인의 매물이 싸게 나오지 않을까’라는 기대가 생긴다.

문제는 어느 쪽도 확신하기 어렵다는 것이다. 집값이 오르는데 거래량은 줄어들 수 있고, 매매시장이 주춤해도 전셋값은 계속 오를 수 있다. 같은 규제가 적용돼도 모든 지역과 아파트 가격이 똑같이 반응하지 않는다. 결국 ‘지금 사야 하나, 기다려야 하나’라는 질문에 답하려면 집값 자체보다 집값을 움직이는 구조를 먼저 이해해야 한다.

지식노마드에서 출간된 김성숙의 ‘내 노후를 지켜줄 서울 아파트 투자 공부’는 이러한 판단 기준을 알려주는 책이다. 저자는 경제·부동산 전문 아나운서로 활동하며 다양한 전문가와 애널리스트, 실전 투자자들을 만나 부동산 시장을 보는 시각을 넓혔고, 경희사이버대학교와 서울디지털대학교 겸임교수로 재직하며 부동산 관련 과목을 강의하고 있다. 저자는 이런 노하우를 토대로 특정 지역이나 아파트를 추천하거나 미래 가격을 단정하기보다 공급과 미분양, 금리와 유동성, 전세가율, 거래량, 매물, 정책과 심리 등 시장을 움직이는 신호를 이해하고 독자가 스스로 판단하도록 돕는다.

저자는 “집값은 우연히 오르지도 우연히 떨어지지도 않는다”고 강조한다. 공급과 수요, 금리와 유동성, 정책과 심리, 전세와 매매가 서로 영향을 주고받으며 시장을 움직인다는 것이다. 그래서 이 책은 미래의 집값을 맞히는 일보다 시장을 읽는 자신만의 기준을 만드는 데 초점을 맞춘다.

신간 ‘내 노후를 지켜줄 서울 아파트 투자 공부’(지식노마드)

◆집값보다 먼저 움직이는 것 보라

이 책에서 특히 눈여겨볼 부분은 가격이 오른 뒤 확인되는 결과가 아니라 가격보다 먼저 변하는 신호를 찾는 방법이다. 매물은 집주인이 시장에 집을 내놓거나 거둬들이는 순간부터 달라진다. 이후 매수 문의와 거래량이 움직이고, 실제 계약이 쌓이면서 가격 변화가 나타난다. 저자는 가격이 이미 올랐는지만 확인할 것이 아니라 주요 단지의 매물이 줄어드는지, 급매물이 소진되는지, 거래량이 살아나는지를 함께 살펴 시장의 방향이 바뀌기 시작했는지 읽어야 한다고 설명한다.

전세시장도 중요한 선행 신호다. 책은 전세가격과 전세가율, 실제 거래가격, 전세 매물을 함께 보면서 매매 수요로 전환될 가능성을 판단하는 방법을 보여준다. ‘전셋값이 올랐다’는 뉴스 하나에 반응하는 것이 아니라 여러 지표가 일정 기간 같은 방향으로 움직이는지를 확인해야 한다.

정책도 단순한 상승·하락 공식으로 해석하지 않는다. 세금 부담이 커지면 매물이 늘어날 수 있지만, 반대로 양도세 부담 때문에 집주인이 매도를 미루면서 매물이 감소할 수도 있다. 같은 대출 규제도 실수요가 강한 지역과 수요가 약한 지역에서 서로 다른 결과를 가져올 수 있다. 따라서 중요한 것은 ‘규제 강화는 하락’, ‘규제 완화는 상승’이라는 공식이 아니다. 정책이 실제 매물과 거래량, 매수자의 자금조달 능력을 어떻게 변화시키고 있는지를 확인해야 한다.

김성숙 경제·부동산 전문 아나운서 방송 장면.

◆서울 아파트의 가치부터 실제 매수 전략까지

책은 모두 3부, 10장으로 구성됐다. 서울 아파트가 장기적으로 가치를 유지해온 이유를 살펴보고, 집값을 움직이는 시장 지표를 이해한 뒤 이를 실제 내 집 마련과 갈아타기 전략으로 연결한다.

1부 ‘서울 아파트가 오르는 이유’는 서울 아파트가 왜 장기적으로 오르는지 설명한다. 인구가 줄어도 일자리와 학교, 병원이 몰린 서울로 사람이 계속 모이고 땅은 한정돼 있어서다. 아파트는 살면서 세를 받거나 대출 담보로 쓸 수 있고 물가가 오를수록 가치도 커져 강력한 자산이 된다.

2부 ‘집값은 어떻게 결정될까?’는 집값을 움직이는 요인을 짚는다. 미분양과 입주물량, 정책은 집값보다 먼저 움직이는 신호다. 금리가 오른다고 집값이 꼭 떨어지는 것도 아니어서 돈이 어디로 흘러가는지 봐야 한다. 실제 거주 수요를 보여주는 전세시장은 매매시장의 체력을 가늠하는 잣대다. 사고팔 시점은 시장 흐름과 함께 자신의 소득과 대출 상환 능력을 따져 정해야 한다.

3부 ‘10년 내 서울 아파트 마련하는 법’은 실전 지침이다. 거래량과 급매물 소진 등 여러 지표가 한 방향으로 움직일 때가 살 때다. 입지는 일자리와 교통, 생활권을 기준으로 고르되 교통 호재는 착공·개통 등 실제 진행 단계를 확인해야 한다. 같은 단지라도 동과 층, 향에 따라 가치가 다르니 나중에 팔기 쉬운 집을 골라야 한다. 마지막으로 대출과 세금, 이사비용까지 따져 실제 살 수 있는 가격을 계산하고, 첫 집에서 시작해 갈아타기로 서울 상급지로 옮겨가는 전략을 제시한다.

김성숙 경제·부동산 전문 아나운서 방송 장면.

◆“나는 얼마짜리 집을 감당할 수 있는가?”

이 책의 또 다른 특징은 시장 분석에서 끝나지 않는다는 점이다. 아무리 좋은 매수 시점이라도 자금이 준비되지 않았다면 자신에게는 좋은 기회가 아니다. 반대로 시장의 정확한 바닥을 기다리다가 감당할 수 있었던 가격대를 놓칠 수도 있다.

책 후반부에서는 예금과 투자자산, 전세보증금 등 실제 동원할 수 있는 가용자금을 계산하고 DSR과 LTV, 기존 부채를 반영해 대출 가능 금액을 확인한다. 여기에 세금과 중개보수, 등기비용, 이사·수리비까지 더해 실제 주택 구입에 필요한 총비용을 산정하도록 안내한다.

서울 중심부 아파트가 부담스럽다면 청약을 기다릴 것인지, 서울 외곽이나 수도권에서 첫 집을 마련할 것인지도 판단해야 한다. 첫 집을 평생 살 집으로만 보기보다 다음 집으로 이동하기 위한 자산으로 활용하는 방법도 제시한다. 결국 부동산 투자는 시장 전망과 자신의 재무 상황을 함께 놓고 판단해야 하기 때문이다.

◆프롭테크로 직접 확인하는 부동산 데이터

책은 부동산 이론을 설명하는 데 그치지 않고 독자가 데이터를 직접 확인할 수 있도록 다양한 활용법을 담았다. 국토교통부 실거래가 공개시스템과 한국부동산원, KB부동산 등의 공식 통계를 비롯해 아실, 호갱노노, 리치고, 부동산플래닛 등 프롭테크(PropTech) 서비스를 활용해 입주물량과 미분양, 전세가율, 거래량, 매물, 인구 이동, 대지지분과 용적률을 확인하는 방법을 소개한다.

민간 서비스로 지역과 단지를 빠르게 비교하되 최종 판단에 앞서 실거래가와 세금, 청약 및 정책 기준은 공식 자료에서 다시 확인해야 한다는 원칙도 강조한다. 독자가 저자의 결론을 그대로 받아들이게 하는 것이 아니라 자신의 관심 지역과 단지를 직접 검색하고 비교하도록 한 것이다.

김성숙 경제·부동산 전문 아나운서 겸 교수.

◆저자 소개

부동산학 박사. 현재 경희사이버대학교와 서울디지털대학교 겸임교수로 재직하며 부동산 관련 과목을 강의하고 있다.

SBS CNBC, 토마토경제TV, 아시아경제TV, 서울경제TV, 부동산경제TV 등에서 경제·부동산 전문 아나운서로 활동하며 다양한 전문가와 애널리스트, 실전 투자자들을 만나왔다. 방송과 유튜브 경제·부동산 콘텐츠를 통해 시장 현장의 목소리를 듣고 서로 다른 전망과 분석을 비교하며 시장을 바라보는 시야를 넓혀왔다. 부동산 시장은 금리와 전세가율, 미분양, 입주물량 등 복잡한 숫자와 지표로 가득하지만, 정작 ‘그래서 나는 어떻게 해야 하는가’라는 질문에 답해주는 정보는 많지 않다. 저자는 바로 이 간극에 주목해왔다. 어려운 데이터와 복잡한 시장의 흐름을 개인이 실제 투자와 내 집 마련에 활용할 수 있는 언어로 바꾸는 것, 쏟아지는 정보에 휩쓸리지 않고 스스로 시장을 읽고 판단하도록 돕는 것. 그것이 방송과 강의, 연구 현장에서 저자가 이어온 일이자 이 책을 쓴 이유다.

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