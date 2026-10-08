줄줄이 오르는 가공식품 가격인상…이번엔 피자·아이스크림

국민들이 즐겨 찾는 외식과 간식 가격이 잇따라 오르고 있다. 생활물가 부담이 커지는 형국이다. 소비자물가 상승률이 여전한 가운데 주요 식품·외식 브랜드 가격 인상에 따른 물가 추가 상승 압력 가능성도 제기된다.

8일 식품업계에 따르면 도미노피자는 오는 12일부터 피자 제품 가격을 평균 4.4% 인상한다. 라지(L) 사이즈는 1500원, 미디엄(M) 사이즈는 1000원씩 오른다. 도미노피자가 피자 제품 가격을 조정하는 것은 2022년 8월 이후 4년 2개월 만이다. 도미노피자는 “정부의 물가 안정 기조에 동참하고 소비자 부담을 최소화하기 위해 그동안 비용 상승분을 본사가 부담해왔지만, 최근 대내외 불확실성이 커지면서 본사와 가맹점 경영부담이 가중돼 부득이하게 가격은 조정하게 됐다”고 설명했다. 밀가루, 유제품과 같은 제반 비용 상승에 따른 부담을 더는 견디기 어렵다는 것이다.

사진=게티이미지뱅크 제공

베스킨라빈스도 12일부터 46개 품목의 가격을 평균 5.9% 올린다. 아이스크림 16종과 음료·기타 제품 30종이 대상이다. 2023년 8월 이후 3년 2개월 만의 가격 조정이다. 대표 제품인 싱글레귤러가 3900원에서 4300원으로 400원(10.3%) 오르고, 쿼터는 1만8500원에서 1만9900원으로 1400원(7.6%) 조정된다. 카페31 아메리카노 가격도 5300원에서 5500원으로 200원 오른다. 배스킨라빈스 측은 원재료와 각종 제반 비용 상승이 가격 조정의 배경이라고 했다.

이러한 인상 흐름은 최근에 계속 되고 있다. 파리바게뜨는 지난 8월 빵과 케이크·디저트 등 주요제품 127종의 가격을 평균 5.0% 인상했다. 던킨 역시 같은 달 도넛 39종의 가격을 평균 6.5% 올렸다. 이달에는 해태제과가 오예스와 홈런볼 등 25개 브랜드 제품 가격을 평균 7.8% 인상했다. 이외 CJ제일제당, 오뚜기, 농심, 풀무원, 뚜레쥬르, 웅진식품 등도 제품 가격을 올렸다. 밀가루와 유제품 등 원재료비뿐 아니라 인건비와 물류비 등 운영비 부담이 누적된 상황에서 지방선거 후 인상 흐름이 본격화되는 모습이다.

가공식품 가격 상승세는 수치로도 증명된다. 한국소비자원 가격정보 종합포털 ‘참가격’의 8월 가격 동향에 따르면 다소비 가공식품 26개 품목 가운데 24개 품목 가격이 지난해 같은 달보다 상승했다. 즉석밥은 전월보다 5.7%, 콜라(6.7%), 케첩(4.3%), 카레(4.1%), 참치캔(3.9%)등이 올랐다. 상승폭이 가장 큰 품목은 국·탕으로 39.2%였는데, 올해 1월에 있었던 표본 정비 영향을 감안하면 상승률은 15.7%로 낮아진다.

주요 외식 품목 중 가격이 오르지 않고 있는 것은 치킨 정도다. 치킨 제품에 주로 쓰이는 육계 9∼10호 가격 지난해 대비 안정세를 띄면서 업계에서는 가격 상승을 자제하는 분위기다. 이재명 대통령은 자신의 X(옛 트위터)에 치킨용 육계 가격이 최근 반년 사이 37.7% 하락했지만 주요 치킨 프랜차이즈의 메뉴 가격은 2만3000원 안팎을 유지하고 있다는 내용을 공유하며 “한 번 점검해보겠다”고 밝힌바 있다.

국가데이터처가 2일 발표한 '9월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 전년 동월보다 2.9% 상승했다. 생활물가지수도 2.5% 올랐다. 생활물가지수 가운데 식품은 1.6%, 식품 이외 품목은 3.1% 각각 상승했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지