부산 외국인 관광객 2년 연속 300만명 돌파…2025년보다 두 달 빨라

부산을 찾은 외국인 관광객이 2년 연속 300만명을 넘어섰다. 지난해 10월 처음 연간 300만명을 돌파한 데 이어 올해는 8월 초순 이미 같은 기록을 달성하며 돌파 시점을 두 달가량 앞당겼다. 세계 관광시장이 주춤하는 가운데 부산 관광의 성장세가 이어지면서 ‘외국인이 찾는 도시’로서 위상이 한층 높아지고 있다는 평가다.

부산시는 올해 1~8월 부산을 방문한 외국인 관광객이 343만4620명으로 집계됐다고 8일 밝혔다. 지난해 같은 기간 235만4267명보다 45.9% 증가한 수치다. 같은 기간 전국 외국인 관광객 증가율 21.6%와 비교하면 두 배 이상 높은 성장세다.

부산을 찾은 외국인 관광객들이 다양한 부산의 문화를 접하고 있다. 부산시 제공

특히 올해는 세계 관광시장이 둔화하는 상황에서 나온 성과라는 점에서 눈길을 끈다. 세계관광기구(UN Tourism)는 중동 정세 불안과 여행비용 상승 등을 이유로 올해 세계 국제관광객 증가율 전망을 기존 3~4%에서 1~2%로 낮췄다. 실제 올 상반기 세계 국제관광객 증가율도 0.4%에 그친 것으로 추정됐다.

부산 관광의 성장세를 이끈 것은 중국 등 기존 주요 시장뿐만 아니라 미국·프랑스·호주 등 원거리 시장의 약진이다. 올해 1~8월 부산을 찾은 미국 관광객은 28만9382명으로 전년보다 76.1% 늘었다. 전국 증가율 10.8%와 비교하면 약 7배에 달한다. 프랑스와 호주 관광객도 각각 3만8941명과 4만8455명으로, 111.3%와 43.5% 늘었다. 중국 관광객 역시 71만9260명으로 지난해보다 88.2% 증가했다.

원거리 관광객의 증가는 부산 관광의 시장 구조가 달라지고 있다는 점에서도 의미가 크다. 부산시는 그동안 일본·중국 등 근거리 시장에 상대적으로 의존해왔지만, 최근에는 장거리 개별관광객의 유입이 확대되면서 관광시장 다변화가 가속화되고 있는 것으로 보고 있다.

시는 외국인 관광객 300만명 돌파를 단순한 ‘양적 성장’의 성과로만 보지 않고 관광정책의 전환점으로 삼을 계획이다. 관광객 수를 늘리는 데 집중하기보다 부산에서 더 오래 머물고 더 많이 소비하며 다시 찾도록 하는 ‘질적 성장’에 정책의 무게를 둘 방침이다.

실제로 8월 부산을 찾은 외국인 관광객은 50만6946명으로 7월 50만7045명과 거의 같은 수준을 기록했다. 관광객 증가 속도가 다소 완만해진 만큼 앞으로는 체류기간 연장과 지역 소비 확대, 재방문율 제고 등이 주요 과제로 떠오르고 있다.

시는 또 지난달부터 KTX·SRT 통합 운영이 시작돼 부산 접근성이 개선된 만큼 이를 외국인 관광객의 체류와 소비 확대로 연결한다는 구상이다. 해외 마케팅을 확대하고 지역 곳곳에서 즐길 수 있는 체류형 관광 콘텐츠도 강화할 예정이다.

전재수 부산시장은 “300만명이라는 숫자보다 의미 있는 것은 방문객의 구성이 달라지고 있다는 점”이라며 “한 번 찾은 관광객이 더 오래 머물고, 더 많이 소비하고, 다시 찾는 도시가 되도록 질적 성장을 이끌겠다”고 강조했다.

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