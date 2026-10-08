김민석, 당내 강경파 향해 “절제 해야…필요하면 당에서 제어”

더불어민주당 김민석 대표가 8일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인선을 공개 비판해 온 당내 강경파를 향해 다시 한 번 경고에 나섰다.

김 대표는 이날 당 유튜브 채널 ‘민티07’에 출연해 ‘대통령 고유 권한인 인사권까지 뺏으려는 하극상(을 하는) 소수 목소리가 크고 잦다’는 댓글 질문에 “우려를 충분히 알겠다”고 답했다.

김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스

이어 “아마 주로 최근 제기되는 말씀은 여당의 의원과 공직자들이 어떻게 해야 하느냐는 말씀을 주시는 것 같은데, 그에 걸맞은 절제가 필요하다”며 “여당 의원들에 있어서 제가 절제가 필요하고, 또 필요한 부분은 당에서 제어하겠다고 (앞서) 말씀을 드렸다”고 강조했다.

그는 “최근에는 아마 공직자 분들에 대해서도 그런 문제를 제기하시는 게 아닌가 싶다”고도 했다. 김 후보자에 대한 비판을 주도해 온 추미애 경기지사 등 당내 강경파를 겨냥한 메시지로 보인다.

추 지사는 이날 새벽에도 페이스북에 “김 후보자는 서울고검 차장검사 당시 윤석열 전 총장을 비호하기 위해 윤석열 징계 반대 불법 집단행동을 한 친윤(친윤석열), 친한(친한동훈) 검사”라며 “대검 형사부장 당시 검찰개혁에 공개적으로 반대하는 기자회견을 한 검찰주의자”라고 비판한 바 있다.

김 대표는 최근 불거진 농지조사 관련 논란에 대해서는 “극단적인, 정말 문제가 되는 투기 부분만을 정리하는 것 외에는 전체적인 농업 현장의 상황을 정상화한다는 취지인데, 요새 너무 이렇게 좀 부풀려져서 오해도 있고 우려도 있다”며 “그렇지 않다는 것을 적극적으로 말했는데 더 노력할 생각”이라고 했다.

김 대표는 이날 오전 경기 안성에서 농업인 간담회 및 벼 베기 현장 체험을 진행했다. 그는 경기 안성시 미양면 행정복지센터에서 열린 농업인 간담회에서 “밥, 쌀, 먹거리로 생각하는 것을 떠나 이제는 워낙 세상이 복잡해져서 특히 안보나 주권과 다 관련이 있는 상황이 된 것 같다”며 “그러한 기본적인 우리 먹거리를 생산하는 현장에 오늘 이렇게 왔다”고 설명했다.

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