아스널 22년 만의 우승 이끈 아르테타 감독, 2030년까지 재계약

지난 시즌 아스널을 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상으로 이끈 미켈 아르테타(44·스페인) 감독이 2030년 6월까지 계약을 연장했다.

2019년 12월 아스널 지휘봉을 잡아 이미 EPL 현직 사령탑 중 가장 오래 한 팀을 지휘한 지도자인 아르테타 감독은 이번 계약 기간을 채우면 한 팀에서 10년 넘게 자리를 지키게 된다.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Arsenal - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 19, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../2026-04-20 04:39:50/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

아르테타 감독은 부임 첫 시즌 FA컵 우승을 차지했고, 6년 동안 나가지 못했던 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 무대로 팀을 복귀시켰다. 지난 시즌엔 2003-2004시즌 이후 22년 만의 EPL 우승을 안겼다. 아르테타 감독은 선수 시절에도 아스널에서 마지막 5년을 보냈다.

아르테타 감독은 "이 구단에 내 미래를 맡기고, 아스널을 위해 최선을 바라는 특별한 사람들과 계속 일할 수 있는 건 특권"이라며 "여정을 계속할 수 있어 영광"이라고 밝혔다.

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