사람 잡는 스페인 집값… 쫓겨난 87세 할머니 끝내 별세 [이 사람@World]

스페인 전역으로 번진 집값 폭등 항의 시위의 도화선이 된 80대 여성이 끝내 별세했다. 70년간 마드리드의 한 임대차 아파트에서 거주해 온 그는 최근 월세를 못내 집주인에 의해 강제 퇴거 조치를 당했다. 그 직후 충격으로 병원에 입원했으나 결국 14일 만에 숨을 거둔 것이다. 조기 총선을 앞둔 스페인 정국에 어떤 영향을 미칠 것인지 주목된다.

7일(현지시간) AFP 통신에 따르면 마드리드 세입자 조합은 이날 마리카르멘 아바스칼(87) 할머니가 세상을 떠난 사실을 발표했다. 세입자 조합은 “매우 유감스럽다”며 “할머니의 삶은 우리나라 역사에 전환점으로 작용했다”고 밝혔다. 페드로 산체스 스페인 총리는 사회관계망서비스(SNS) 글을 통해 “할머니의 유족과 지인, 그리고 깊은 상실감을 느끼고 있을 모든 이와 함께한다”며 고인의 명복을 빌었다.

지난 9월23일 월세를 못 내 70년간 살아 온 스페인 마드리드 아파트에서 강제로 퇴거되기 직전 마리카르멘 아바스칼 할머니의 모습. AP연합뉴스

아바스칼은 1956년부터 최근까지 70년간 마드리드 시내의 한 아파트에서만 살았다. 이는 그의 부친이 집주인과 임대차 계약을 맺은 주택으로, 부친의 사망 후 아바스칼이 세입자 지위를 이어받았다. 다행히 가파른 물가 상승에도 월세는 크게 오르지 않아 가능한 일이었다.

2018년 원래는 개인 소유였던 아파트가 부동산 개발 회사로 넘어갔다. 이후 월세가 폭등하기 시작해 2650유로(약 400만원)까지 치솟았다. 월 1300유로(195만원)의 연금이 소득의 전부인 아바스칼로서는 도저히 감당할 수 없었다.

월세를 내지 못하는 아바스칼을 상대로 소송을 낸 아파트 회사 측은 2023년 스페인 대법원에서 최종 승소 판결을 받아냈다. 그리고 지난 9월23일 강제 퇴거 조치 집행에 나섰다. 80대 후반의 고령자가 살던 집에서 쫓겨나 들것에 실려 이동하는 모습은 스페인 사회에 큰 충격을 안겼다. 성난 시민들이 대규모 시위에 나서자 아파트 회사 측은 한 발 뒤로 물러났다. 아바스칼의 재입주를 허용한 것이다.

퇴거 후 건강 악화로 병원에 머물던 아바스칼은 옛 집으로 돌아갈 수 있게 됐으나 이미 너무 늦었다. 세입자 조합은 “굳이 이런 고통스러운 과정을 거쳐야 했느냐”며 “처음부터 충분히 피할 수 있었다”는 말로 아파트 회사를 성토했다.

7일(현지시간) 스페인 마드리드 중심가 ‘푸에르타 델 솔’ 광장에서 월세 등 집값 폭등에 항의하는 대규모 시위가 벌어진 가운데 한 참가자가 이날 87세를 일기로 별세한 마리카르멘 아바스칼 할머니의 얼굴 사진이 담긴 전단지를 들어 보이고 있다. 월세를 못 내 70년간 살아 온 아파트에서 쫓겨난 할머니의 안타까운 사연은 이번 시위의 도화선이 되었다. 로이터연합뉴스

사회당 주도의 스페인 연립정부는 앞서 퇴거 제한 강화, 임대차 계약 자동 갱신 등 임차인 권익을 보다 두텁게 보호하는 법안 2건을 만들어 의회에 제출했다. 통과되었다면 아마도 ‘아바스칼 법(法)’으로 불렸을 것이다. 하지만 연정에 속하지 않은 중도, 우파, 강성 우파 성향 정당들의 의석수가 더 많은 의회는 지난 2일 본회의를 열고 해당 법안들을 모두 부결시켰다. 산체스 총리로선 의회의 불신임을 당한 셈이다.

결국 산체스 총리는 6일 조기 총선 계획을 발표했다. 다음 총선은 원래 오는 2027년 7월 치러질 예정이었으나, 8개월가량 앞당겨 오는 11월29일에 실시하기로 한 것이다. 우파 성향 야당들은 즉각 환영하고 나섰다.

‘사람 잡는’ 집값 폭등을 향한 대중의 분노가 가라앉지 않눈 가운데 아바스칼 타계가 표심에 어떤 영향을 끼칠 것인지 주목된다. 좌파의 대표 지도자인 산체스 총리는 “개혁을 위해선 기득권층의 저항을 극복할 더 넓은 진보적 다수가 필요하다”고 외쳤다. 반면 우파 성향의 국민당 알베르토 누녜스 페이호 대표는 “이번 선거는 스페인 국민이 무능·분열·부패와 변화 사이에서 선택할 기회”라고 호소했다.

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