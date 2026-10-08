세계일보

검색

경기 소나무재선충병 피해 68% 급증… 추미애 “과학적 방제 총력”

입력 :
수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
고사목 1년 새 11만6000그루…25개 시·군으로 확산세 심화
오산 물향기수목원 방문…“확산 방지선 설정·예방백신 연구”
TF 구성, 연내 광역방제 5개년 계획 수립…수도권 공동 대응

경기지역 소나무재선충병 피해 고사목이 최근 1년 사이 67.8% 급증하며 대응에 비상이 걸렸다. 추미애 경기도지사는 현장을 방문해 확산 차단을 위한 방지선 구축과 과학적 방제 연구 강화를 요청했다.

 

7일 경기도에 따르면 도내 소나무재선충병은 2006년 광주시에서 처음 확인된 뒤 올해 시흥·구리에 이어 9월 오산까지 확산하며 25개 시·군에서 발생이 보고됐다.

추미애 경기지사가 7일 오산 물향기수목원을 찾아 관계자들과 현장을 둘러보고 있다. 경기도 제공
추미애 경기지사가 7일 오산 물향기수목원을 찾아 관계자들과 현장을 둘러보고 있다. 경기도 제공

피해 고사목은 11만6665그루로 최근 1년 사이 67.8% 증가했다. 이 중 가평·양평·포천·남양주·광주 등 경기 동북부 5개 시·군에 전체 피해의 약 90%가 집중됐다.

 

추 지사는 이날 오산시 물향기수목원 내 경기도산림환경연구원을 찾아 감염 진단 과정과 방제 연구 현황을 점검하고 대응 체계를 보고받았다. 이달 5일 소나무재선충병 전담조직(TF) 구성과 광역 대응체계 마련을 지시한 데 이은 후속 현장 점검이다.

 

추 지사는 현장에서 “더는 병해충이 번지지 않도록 확실한 확산 방지선을 정하고 필요하면 이격거리도 둬야 한다”며 “경기도의 기후위성 데이터와 인공지능(AI) 인프라를 적극적으로 활용해 과학적 방제 연구를 지속해달라”고 주문했다.

 

도는 이달 중 소나무재선충병 TF를 발족하고, 연내 산림청의 국가방제전략과 연계한 ‘경기도 5개년 광역방제전략’을 수립할 계획이다.

 

아울러 서울·강원 등 인접 지방자치단체와 공동 예찰을 해 수도권 광역방제 체계를 촘촘히 구축할 방침이다.


수원=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

아이브 리즈, 청순한 미모
  • 아이브 리즈, 청순한 미모
  • 솔라, 몸 뒤로 젖히고 날씨 만끽…탄탄 허벅지
  • 박보검 '훈훈한 미소'
  • 성숙해진 김유정, 프랑스 파리에서 화보 같은 일상