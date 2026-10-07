고소영 "면역력 주사 10회 맞아…감기 너무 자주 걸려"

배우 고소영이 면역력에 좋은 주사를 맞은 적이 있다고 밝혔다.

7일 유튜브 채너레 '고소영'에는 '따라하면 무조건 어려진다는 고소영의 역대급 저속노화 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

그는 이날 가정의학과 전문의에게 상담을 받았다.

의사는 고소영에게 "고소영님처럼 건전하게 가끔 한 잔을 하면 굉장히 건강한 활동이고 그게 안티에이징(항노화) 활동"이라고 했다.

고소영은 "면역력이 높아지는 주사를 10회를 맞은 적이 있다. 감기가 너무 자주 걸리더라"고 했다.

의사는 "주사를 맞은 건 잘하셨는데 과연 병원에서 모든 걸 해결해야 되느냐, 저는 그렇게 생각 안 한다. 일상에서 대부분의 것들이 해결이 되는 게 맞다"고 했다.

고소영은 "저는 루테인 정도 먹고 식단으로 한다"고 영양제에 대해 언급했다.

의사는 "한국 음식에서는 밑반찬을 두 바퀴만 돌려서 먹으면 결핍이어서 먹어야 되는 영양제는 사실상 없다"고 했다.

그러면서 "초가공식품 종류들은 피해야 한다. 햄버거, 치킨, 과자들 전부 다 피해줘야 한다. 얘네들은 당분이랑 단백질들이 찌꺼기처럼 엉겨 붙는데 분해가 안 된다"고 했다.

다만 "100점 목표가 아니고 70점을 목표로 하라"며 "대체 식품이 있는 건 행복한 거다"라고 했다.

<뉴시스>

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