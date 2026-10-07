경찰, 민주당 경기도당 압수수색…수원시장 ‘당원모집 의혹’ 수사

경찰이 경기지역 기초지방자치단체장의 공직선거법 위반 혐의와 관련해 더불어민주당 경기도당에 대한 강제수사에 착수했다. 지난 6·3 지방선거 당내 경선 과정에서 불거진 불법 권리당원 모집 의혹을 규명하는 데 사정 칼날을 바짝 대는 모양새다.

경기남부경찰청.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 7일 수원시 팔달구에 있는 민주당 경기도당 사무실에 수사관들을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 경찰이 이번 사건과 관련해 강제수사에 나선 건 수원시청 사무실과 핵심 관계자 주거지 등에 이어 이번이 세 번째다.

경찰은 이날 도당 당사에서 당원 명부와 입당 신청 서류, 전산 하드디스크 등 관련 자료를 확보하는 데 주력했다. 앞서 경찰은 지난 지방선거 경선 당시 이재준 수원 시장이 측근인 정무직 공무원 A씨를 통해 권리당원을 불법 모집했다는 고발장을 접수하고 수사를 이어왔다.

경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 이 시장을 비롯한 관련자들을 차례로 불러 조사할 방침이다. 공직선거법 사건의 공소시효가 오는 12월3일 만료되는 만큼, 수사를 신속하게 마무리할 것으로 보인다.

한편 이 시장은 불법 권리당원 모집 혐의 외에도 특정 단체에 용역을 몰아줬다는 의혹으로도 고발돼 경찰 조사를 받고 있다.

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