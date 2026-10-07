일면식 없는 70대 살해한 20대 남성 구속

서울 강북구 주택에서 일면식 없는 70대 남성을 살해한 혐의를 받는 20대 남성이 구속됐다.

서울북부지법 박사랑 영장전담 부장판사는 살인 혐의를 받는 20대 남성 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 7일 오전 10시30분부터 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 박 부장판사는 “증거인멸 염려, 도망할 염려가 있다”고 밝혔다.

서울북부지법. 연합뉴스

A씨는 이날 영장실질심사에 출석하지 않았다.

지난 3일 오후 11시쯤 강북구 번동의 한 대세대주택에서 70대 남성을 살해한 혐의를 받는다. A씨는 체포 후 경찰 조사에서 길에서 B씨와 어깨를 부딪친 데 화가 나 항의하려고 주거지까지 찾아갔다가 살해했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 범행 동기에 의문을 갖고 진술의 신빙성을 확인하고 있다. 서울경찰청의 요청에 따라 구속 기간 중 사이코패스 검사를 진행하는 방안도 검토하고 있다. 검사 시점은 아직 정해지지 않았으며, 경찰은 검사 실시 후 결과가 나오기까지 1∼2주가 걸릴 것으로 예상하고 있다.

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