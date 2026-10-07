300개 국내 기업 ‘원팀’… 민간 우주시대 성큼 [누리호 5차 발사 성공]

누리호 5차 발사에서는 민간기업 역할이 발사체 제작을 넘어 발사 관제로 확대됐다. 지난해 4차 발사에서 한화에어로스페이스가 처음 제작을 총괄한 데 이어 이번에는 관제 장비를 직접 운용해 발사 경험을 쌓았다. 부품 제작과 조립, 시험 등에 참여한 약 300개 국내 기업이 민간 주도 발사 서비스를 이끌어갈 ‘원팀’이다.



7일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 누리호 제작과 총조립을 주관하면서 구성품을 공급하는 협력기업을 총괄 관리했다. 발사 운용에서는 발사통제센터(LCC)의 22개 콘솔 중 20개에 직원 23명이 참여하고, 이 중 18명이 직접 콘솔을 조작했다. 임무지휘센터와 발사대, 발사체 이송 안전 업무를 포함한 참여 인원은 42명이다. 누리호의 ‘심장’인 엔진 6기 총조립도 한화에어로스페이스가 담당했다.

김선 한화에어로스페이스 부사장이 7일 전남광주 고흥군 나로우주센터에서 열린 누리호 5차 발사 상세 결과 언론브리핑에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한국항공우주산업(KAI)은 누리호 개발 단계부터 체계 총조립과 1단 추진제탱크 개발, 엔진 4기를 하나로 묶는 클러스터링 조립 등을 수행하며 기술을 쌓았다. 탱크는 연료와 산화제를 담고, 클러스터링은 여러 엔진이 하나의 추진기관으로 작동하도록 조립하는 작업이다. KAI는 이러한 발사체·항공기 개발 경험을 바탕으로 재사용 발사체용 메탄 엔진 개발 컨소시엄에도 참여해 임무 궤도 설계와 체계 성능 분석 등을 추진하고 있다.



누리호를 지상에서 받쳐 주는 발사 인프라에도 민간기업 기술이 집약됐다. HD현대중공업은 나로우주센터 제2발사대의 지상기계설비와 추진제 공급설비, 발사관제설비 등을 구축했다. 발사체를 세우고 고정하는 장치부터 연료·산화제를 공급하고 설비를 제어하는 시스템을 맡아 누리호의 반복 발사를 뒷받침하고 있다.

HD현대중공업이 7일 실시된 누리호 5차 발사에서 발사 전 점검과 테스트를 비롯해 발사대시스템 운용을 지원했다고 밝혔다. 사진은 누리호가 나로우주센터 제2발사대에 기립해 발사 준비를 하고 있는 모습. 한국항공우주연구원 제공

현대로템은 발사체가 설계대로 작동하는지 확인하는 추진기관시스템 시험설비를 담당했다. 각 단에 추진제가 공급되는 계통과 엔진의 연소 성능을 시험해 발사체의 종합 성능을 검증하는 설비다. 현대로템은 2011년 설계를 시작해 2021년 개발과 종합성능시험을 마쳤다. 나로우주센터에 구축한 설비는 이후 반복 발사 과정에서도 활용되고 있다.



발사체 운용 경험이 사업으로 지속되려면 후속 발사 수요를 확보하는 게 관건이다. 한화에어로스페이스는 민간이 발사체 제작과 운용을 이어갈 기반도 마련하는 중이다. 전남광주 순천시에 약 6만㎡ 규모의 발사체 제작시설을 구축하고 있다. 내년 발사할 누리호 6호기부터는 이곳에서 단별 조립을 수행한 뒤 해상으로 나로우주센터에 옮겨 전체 발사체를 조립한다. 6차 발사에서는 기술 이전 대상인 발사통제센터 대부분 콘솔을 민간이 운용한다.

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