오세훈 “전북 제안 어떤 형태든 수용”… 전주·서울 2036 올림픽 공동 유치 가닥

전북도의 2036 하계올림픽 공동 개최 제안을 서울시가 조건 없이 수용하겠다는 뜻을 밝히면서 전주를 중심으로 추진해 온 2036 하계올림픽 유치가 양 지자체의 공동 개최 방식으로 가닥을 잡을 전망이다.



오세훈 서울시장은 7일 서울시청에서 열린 민선 9기 취임 100일 기자간담회에서 2036 올림픽 공동 개최와 관련해 “서울시는 전북이 공동 개최 등 어떤 형태의 제안을 해오더라도 다 수용할 생각”이라며 “어떤 결정을 내려서 가지고 오더라도 다 수용할 생각”이라고 밝혔다.

오세훈 서울시장. 뉴시스

오 시장은 “이원택 전북도지사에게 이 같은 뜻을 이미 전달했다”면서 “개최권을 딸 수 있는 공동 개최 형태가 어떤 것인지 충분히 고려해서 서울시에 제안해 달라고 했다”고 덧붙였다. 이는 전북도가 제시할 공동 개최 방안에 따라 서울이 경기 배치와 대회 운영 등에 협력하겠다는 의미로 풀이된다.



전북도는 애초 전주를 중심으로 한 단독 개최를 추진해 국내 후보 도시로 전주가 선정됐으나 숙박·경기장 등 대회 개최 여건을 보완하고 유치 가능성을 높이기 위한 전략적 선택으로 서울시에 공동 개최를 타진해 왔다. 이 지사는 “향후 하계올림픽 유치를 위한 국제 경쟁력 강화 방안과 공동 개최를 위한 실무에 대해서도 서울시와 지속적으로 협의할 계획”이라고 밝혔다.



전북도와 서울시가 공동 개최에 합의할 경우 전북은 전주를 중심으로 한 기존 유치 구상에 서울의 국제적 인지도와 대규모 경기장·교통·숙박 기반을 결합해 대회 개최 역량을 보완할 수 있게 된다. 다만, 양측의 세부 협의와 정부의 유치 계획 심의를 다시 거쳐야 하는 데다 국제올림픽위원회(IOC)가 현재 ‘지속 대화’ 단계의 예비 협의를 진행하고 있는 인도·카타르·남아프리카공화국 등 7개국과의 경쟁도 남아 있어 공동 개최안의 구체화와 국제 경쟁력 확보가 관건이 될 전망이다.

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