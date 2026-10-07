트럼프 “韓 1500억弗 제공”… 중간선거 앞 성과 자랑

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 유세 중 잇따라 한국의 대미투자를 자신의 성과로 홍보하고 있다. 자신이 관세 인하를 요구해 ‘대가’를 받았다는 것이다.



트럼프 대통령은 6일(현지시간) 메릴랜드주 볼티모어의 방위산업용 조선소 스패로포인트 연설에서 “한국은 최근 우리에게 1500억달러(약 201조원)를 제공했다”며 “그 돈은 전부 조선업에 들어간다. 그것은 한국이 자국에 부과되는 관세를 낮추기 위한 방법이었다”고 말했다. 이어 “그들은 자신에게 부과되는 관세를 낮추고 싶어한다”며 “나는 ‘그러려면 대가를 지불해야 한다’고 말했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 또 “한국 기업 한화는 필라델피아의 유서 깊은 조선소(필리조선소)를 되살리기 위해 수십억 달러를 투자하고 있다”며 “아주 크고 오래된 조선소”라고 소개했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

이날 행사는 방산업체 안두릴 인더스트리스가 스패로포인트에 새 조선소를 짓는 계획을 발표하는 자리였다. 안두릴 인더스트리스가 37억달러, 미 해군이 최대 29억달러를 투입한다. 트럼프 대통령의 미국 조선업 재건 프로젝트 중 하나다. 트럼프 대통령은 조선업 재건과 관련된 성과를 소개하던 중 한국과의 조선협력, ‘마스가’ 프로젝트를 언급한 것이다. 한·미는 1500억달러 조선업 투자만 합의했을 뿐 아직 구체적인 투자 진행은 이뤄지지 않았는데 지급이 이뤄졌다고 과장했다.



중간선거에서 표심을 끌어오기 위해 자신의 관세 정책 효과를 강조하기 위한 의도로 해석된다. 트럼프 대통령은 각국의 대미투자가 자신의 관세 정책으로 인해 가능했다고 주장한다. 그는 최근 한국의 2000억달러 규모 대미투자와 관련해서도 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 프로젝트에 한국이 투자하기로 했다고 기정사실로 밝힌 바 있다.



이날 오하이오와 인디애나, 뉴멕시코, 와이오밍에서 중간선거 현장 사전투표가 시작됐다. 지난달 미네소타와 버지니아, 일리노이 등에서 사전투표가 시작됐으며 전날 캘리포니아, 몬태나, 네브래스카 등도 투표에 들어갔다. 7일에는 애리조나, 다음주에는 아이오와, 조지아, 아이다호, 노스캐롤라이나 등으로 사전투표가 확대된다.



전국 50개 주 중 47개 주와 워싱턴이 사전투표를 허용하고 있다. 주마다 다르지만, 다음달 3일 본선거 하루이틀 전까지 사전투표가 계속됨에 따라 전국의 투표 열기도 점차 달아오를 전망이다. 과거 선거에 비해 접전지가 늘면서 각 당의 투표 열기도 높다. 트럼프 대통령은 최근 트루스소셜에 “공화당은 중간선거에서 반드시 승리해야 하고, 우리는 적절한 모든 수단을 사용해야 한다”며 “제발 밖으로 나가 투표하라”고 촉구했다. 민주당 전국위원회(DNC)는 전날 엑스 계정을 통해 “미국 대통령이 여러분에게 거짓말을 하고 있다”며 “그의 당을 권력에서 몰아내기 위해 투표하라”고 말했다.

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