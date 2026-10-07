野 “지뢰 폭발, 北 도발인가”… 정동영 “검증 중” [2026 국정감사]

7일 통일부 국정감사에서는 지난 6일 외교부 국감에 이어 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 둘러싼 공방이 이어졌다. 국민의힘은 북한이 매설한 지뢰라는 군 당국의 최종 판단을 근거로 정부의 대응이 미온적이라고 추궁했고, 정동영 통일부 장관은 아직 지뢰 폭발의 의도를 확정할 수 없다며 신중한 입장을 유지했다.



정 장관은 이날 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 국회 외교통일위원회의 통일부 국정감사에서 북한이 DMZ에 매설한 지뢰 폭발로 우리 장병들이 부상한 사건에 대해 “이 같은 불행이 다시는 일어나지 않도록 철저하게 대비해야 한다”고 밝혔다. 그는 장병들의 빠른 쾌유를 기원하고 위로를 하며 “근본적인 평화를 위한 노력은 더욱 절실해졌다”고 말했다.

정동영 통일부 장관이 7일 서울 남북회담본부에서 열린 통일부, 북한이탈주민지원재단, 남북교류협력지원협회, 민주평화통일자문회의사무처 국정감사에서 의원들의 질의에 답하고 있다. 뉴시스

국민의힘 등 야권은 북한의 도발 가능성에 상응하는 엄정한 조치가 필요하다며 대응을 촉구했다. 박충권 의원은 “조현 외교부 장관이 지난 1일 열린 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회에서 DMZ 지뢰 폭발 사고 대응을 비롯한 대북 안보 조치로 북한의 불법 사이버 활동을 겨냥한 한국의 독자 제재안을 제시했는데, 정 장관은 반대했느냐”고 물었다.

정 장관은 “사이버 제재와 지뢰 폭발사고의 대응이 무슨 상관이 있느냐”고 반문했다. 박 의원이 이번 지뢰 폭발이 불의의 ‘사고’인지 북한의 ‘도발’인지를 묻자 “검증하고 있다”며 “아직 유엔군사령부도 의도에 대해서는 확정하지 못하고 있는 걸로 알고 있다”고 답했다. ‘북한이 심어 놓은 지뢰가 우리 군을 살상하기 위한 것이 아니냐’는 무소속 한동훈 의원 질의에 정 장관은 “아직은 지뢰 공격으로 특정할 수 없다”고 선을 그었다. 정 장관은 “북한에 사과요구는 충분히 하고 있다”며 “(남과 북이) MDL(군사분계선)에 대한 의견이 서로 다르니 MDL 확정이라는 근본문제를 해결해야 한다”고 설명했다.



이번 지뢰 폭발 사고를 둘러싼 정부 대응을 문제 삼은 추가 고발도 이어졌다. 대한민국주권수호본부 민경권 대표는 이재명 대통령을 형법상 여적죄로 중대범죄수사청(중수청)에 고발했다. 여적죄는 적국과 합세해 대한민국에 항적(버티어 맞겨룸)한 혐의다. 앞서 민 대표는 2일에도 이 대통령과 안규백 전 국방부 장관을 일반이적 혐의로 고발했다. 강신철 국방부 장관도 피고발인 명단에 새로 이름을 올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지