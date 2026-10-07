野 “암살자(들) 감독 나와라”…최휘영 “창작에 제약 안 돼” [2026 국정감사]

영화 ‘암살자(들)’을 놓고 7일 국회 국정감사에서 여야가 맞붙었다. 국민의힘은 유족 피해와 역사 왜곡 가능성을 거론하며 제작진 출석을 요구했고, 더불어민주당은 창작자를 국감장에 부르는 것 자체가 창작의 자유를 억압하는 것이라고 맞섰다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 “상상력과 창작에는 제약이 있어선 안 된다”며 영화 내용은 정부가 아닌 국민과 관객이 판단할 문제라고 밝혔다.



이날 국회 문화체육관광위원회 국감에서는 장관 업무보고 전부터 제작진의 증인·참고인 채택 문제로 공방이 벌어졌다. 국민의힘 김승수·김석기 의원은 허진호 감독과 시나리오 작가 등을 불러 제작 경위와 역사 왜곡 논란을 따져야 한다고 주장했다. 반면 민주당 노종면 의원은 “국회로 창작자를 불러내 추궁하는 게 가능한가”라고 반문했고, 최민희 의원도 “국정감사장이 사상을 검열하는 자리도 아니고 문화예술 창작의 자유를 억압하는 자리도 아니다”고 했다. 민주당 소속 이재정 문화체육관광위원장은 “영화 내용을 점검하려고 창작자를 국회에 불러오는 것은 양당 간사가 합의하더라도 허락할 수 없다”고 선을 그었다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스

최 장관은 영화가 역사 왜곡에 해당하느냐는 질문에 “제가 판단할 문제가 아니다”고 답했다. 이어 “표현의 자유가 보장되고 사전 검열이 엄격하게 금지되는 우리나라에서 정부는 창작물 내용에 일절 관여하지 않는다”고 강조했다. 명예훼손 피해가 있다면 사법 절차를 이용할 수 있다고 했고, 배우 자택 앞 시위와 광고 활동 방해를 비판한 자신의 사회관계망서비스(SNS) 글에 대해서는 “창작의 결과물에 위해를 가하는 행위에 문체부 장관이 나서지 않으면 누가 나서겠느냐”고 반박했다. 모태펀드 투자에 여당이 개입했다는 의혹도 “정부는 전혀 개입하지 않는다”고 부인했다.



국회 교육위원회 국감에서도 학생 단체관람 문제가 쟁점이 됐다. 국민의힘 정성국 의원은 울산의 한 고교가 학생 투표로 단체관람을 추진했다 철회한 사례를 들며 왜곡된 역사 인식을 심어줄 수 있다고 지적했다. 조국혁신당 강경숙 의원은 “국회는 영화 검열위원회가 아니다”고 반발했다. 최교진 교육부 장관은 사실과 허구를 구분할 수 있도록 미디어 리터러시 교육이 필요하다는 취지로 답했다.

국감장 출석한 박진영 “200만원 수행경비 몰랐다… 반납할 것” 박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장(왼쪽)이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에 출석해 증인선서를 하고 있다. 박 위원장은 이날 정부 주도의 케이팝 축제 ‘패노메논’ 기획 과정에서 대형 기획사가 특혜를 받았다는 의혹에 대해 “특혜로 보기는 어렵다”고 반박했다. 최상수 기자

한편 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장은 글로벌 K팝 축제 ‘패노메논’ 특혜 의혹을 부인했다. 국민의힘 배현진 의원이 4대 기획사의 사업 참여와 상표권 문제를 제기하자 박 위원장은 행사 성격상 민간 주도가 적절하다고 판단했으며 4대 기획사가 동일 자본금과 의결권으로 전담 법인을 만들었다고 설명했다. 월 약 200만원의 직책수행경비에 대해서는 “받는지 몰랐다”며 반납 의사를 밝혔다.

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