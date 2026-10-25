베이킹소다도 소용없다…냉장고 묵은 냄새를 뿌리 뽑는 실전 해결책

냉장고 문을 열 때마다 콧속을 파고드는 퀴퀴한 묵은내 때문에 인상을 찌푸리게 되는 일은 자취생이나 주부 가릴 것 없이 누구나 겪는 일상 속 스트레스다. 밀폐용기나 김치통 겉면을 몇 번이나 닦아봐도 냉장고 전체에 배어든 찌든 냄새는 쉽게 사라지지 않는다. 이럴 때 흔히 동네 카페에 들러 커피 찌꺼기를 얻어오거나 탈취 효과가 좋다는 베이킹소다를 종지에 담아 구석구석 배치하곤 한다. 하지만 냉장고 냄새 제거의 원리를 조금만 파고들면 커피 찌꺼기를 찾는 행위야말로 오히려 주방 위생을 해치는 지름길이라는 사실을 깨닫게 된다.

구석구석 배어든 냉장고 묵은내, 무심코 놓아둔 탈취제가 오히려 화근이 될 수 있다. 게티이미지뱅크

한국소비자원 및 식품의약품안전처가 발표한 가정내 주방가전 위생 관리 가이드와 실내환경 학술 자료에 따르면, 밀폐된 냉장고 내부에서 탈취 역할을 제대로 수행하지 못하는 물질을 방치할 경우 오히려 세균 번식의 온상이 되기 쉽다.

특히 대다수의 사람들이 탈취제로 착각하는 커피 찌꺼기는 수분을 머금고 있는 다습한 성질 탓에 상온이나 냉장고 안에서 이틀만 지나도 하얗게 곰팡이가 피어오른다. 퀴퀴한 김치 냄새를 잡겠다고 넣은 커피 가루가 냉장고 속 또 다른 곰팡이 포자의 진원지가 되는 셈이다. 베이킹소다 역시 표면적이 넓어 초기 흡착에는 일부 도움을 주지만, 김치에서 뿜어져 나오는 쉰내와 각종 악취 분자를 화학적으로 완전히 분해하기에는 흡착 용량이 턱없이 부족하다.

많은 이들이 탈취제로 오용하는 커피 찌꺼기는 다습한 냉장고 환경에서 곰팡이와 세균의 온상이 되기 쉽다. 셔터스톡 제공

방향제나 단순 흡착제는 냄새 입자를 잠시 붙잡아둘 뿐 악취의 근원을 해결하지 못한다. 냉장고라는 한정된 공간에서 온도가 낮고 습도가 높은 환경은 세균이 증식하기에 가장 알맞은 조건이다. 커피 찌꺼기에 남아 있는 유기물은 곰팡이와 세균의 영양 공급원이 되어 냉장고 내부 위생을 순식간에 무너뜨린다. 냄새를 잡으려다 오히려 식재료 오염을 자초하는 격이다.

그렇다면 커피 찌꺼기와 베이킹소다의 한계를 뛰어넘어 냉장고 속 묵은 냄새를 근본적으로 지워내는 실전 해결책은 무엇일까. 바로 일상에서 쉽게 구할 수 있는 식용 구연산과 눈에 보이지 않는 미세 틈새를 막아주는 물리적 차단이다. 화학적으로 약산성을 띠는 구연산은 김치 발효 과정에서 생성되는 암모니아 계열의 알칼리성 악취 분자와 만나 중화 반응을 일으킨다. 냄새의 원인 물질 자체를 화학적으로 분해해버리기 때문에 냄새를 일시적으로 덮는 방향제와는 차원이 다른 지속 효과를 낸다.

따뜻한 물에 구연산 가루를 녹여 만든 중화 용액. 타월에 푹 적셔 배치하는 것이 핵심이다. 게티이미지뱅크

실제 생활 속에서 이를 적용하는 방법은 다음과 같다. 우선 뜨거운 물 200ml에 구연산 가루를 아빠 스푼으로 2스푼 듬뿍 녹여 완전히 희석한다. 여기에 주방용 키친타월이나 마른 거품 타월을 푹 적신 뒤 가볍게 짜서 물기가 떨어지지 않을 정도로 만든다. 이 구연산 용액 적신 타월을 넓은 접시에 펼쳐 담고 냉장고 김치통이 가장 많이 몰려 있는 선반 안쪽에 배치하면 된다. 구연산의 산성 성분이 냉장고 팬 바람을 타고 돌며 묵은내를 실시간으로 붙잡아 중화시킨다. 이때 구연산 타월을 담은 접시는 냉장고 안쪽의 냉기 배출구 부근에 놓아야, 팬이 회전하며 뿜어내는 바람을 타고 산성 성분이 냉장고 전체로 빠르게 확산되어 탈취 효율을 극대화할 수 있다.

구연산 타월은 반드시 냉기 배출구 근처에 놓아야 팬 바람을 타고 탈취 효과가 극대화된다. 게티이미지뱅크

이와 함께 국립환경과학원이 권장하는 식품 보관 팁을 결합하면 효과는 배가 된다. 김치통은 플라스틱 재질 특성상 미세한 틈새로 냄새 분자가 투과하기 때문에, 김치통 겉면에 식용유를 키친타월에 묻혀 얇게 덧발라주면 냄새 배출 원천을 차단할 수 있다. 플라스틱 표면의 미세한 구멍을 식용유가 촘촘히 메워주어 냄새가 밖으로 새어 나오는 것을 막아주는 원리다.

정기적인 물리적 청결 유지가 냉장고 공기를 확실하게 바꾸는 열쇠다. 셔터스톡 제공

전문가들은 냉장고 탈취의 핵심이 방향이 아니라 원인 물질의 중화에 있다고 입을 모은다. 탈취제를 무작정 늘어놓기보다 원인에 맞는 화학적 성분을 활용하고, 정기적으로 내부 선반을 소독용 알코올로 닦아내는 물리적 청결을 유지하는 것이 냉장고 공기를 바꾸는 해답이다.

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