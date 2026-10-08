[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 8일 (목요일) 59년생, 막무가내로 밀어붙이면 불똥이 튄다

96년생 자신의 예측이 빗나갈 가능성이 크다. 84년생 분위기 찾아 고백하면 의외의 성과 있다. 72년생 금전문제는 서북방으로 진출하면 가능성 높다. 60년생 선택은 오로지 자신의 고유권한이다. 48년생 진주가 아름다운 이유를 깨우치라. 36년생 도와주는 것은 좋지만 분수에 맞게 하라.

97년생 한쪽에 사람이 있고 다른 쪽에 재물이 있다. 85년생 불안과 초조함에서 가뿐히 벗어날 운. 73년생 내 마음을 급하게 주는 것이 아니다. 61년생 아파트 주택부동산는 성사될 가능성이 높다. 49년생 모자라더라도 그대로 밀고 나가라. 37년생 가족에 건강을 최선을 다하라.

98년생 동남방에서 좋은 소식이 온다. 86년생 자신 없는 일에 나서는 것은 위험하다. 74년생 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 62년생 손에 꼭 쥐기 위해 노력을 쏟아야 한다. 50년생 진행상황이 불리하면 뒤로 물러나라. 38년생 평범하게 보이는 것이 매우 소중하다.

99년생 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 어울려라. 87년생 마음에 덜차지만 차츰 길이 열릴 운. 75년생 부동산매매운은 동남방으로 추진하시요. 63년생 실패 뒤에 숨어있는 원인을 찾아내라. 51년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다. 39년생 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

00년생 서남향에서 오는사람은 돈거래 조심하자. 88년생 무리라고 생각되는 일에 승부 걸지 마라. 76년생 얼렁뚱땅 넘어가려는 행동은 삼가라. 64년생 장기적인 안목을 기르면서 현실에 적응해라. 52년생 사업자는 기업의 체질개선에 주안점을 두어라. 40년생 오라는 곳은 없어도 갈 곳은 많다. 28년생 결단을 내리기 전 조언을 구하라.

01년생 정신적인 분야에 힘을 쓸 운세다. 89년생 타인의 말을 액면 그대로 믿어선 안 된다. 77년생 막역해도 금전문제가 연루되면 감정상한다. 65년생 상가 건물매매는 동남방으로 추진하시요. 53년생 미신과 편견에 사로잡혀 일을 그르치지 마라. 41년생 모든 것을 소유해도 건강을 잃으면 소용없다. 29년생 한번 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것이다.

02년생 타인이 중상모략이 나타나니 조심하라. 90년생 순풍에 돛단 듯 좋은 흐름이다. 78년생 연인은 추구하는 것이 달라야 바람직하다. 66년생 점포매매는 서북방으로 추진하시요. 54년생 기본적인 것을 해결한 연후에 넘어가라. 42년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다. 30년생 그간의 노고는 눈 녹듯이 사라지는 듯하다.

03년생 화가 나도 참는 것이 후에 덕이된다. 91년생 들어오는 사람을 소홀히 대하지 말 것. 79년생 선의의 거짓말도 자주 하면 효과가 없다. 67년생 부동산매매 일은 오후에 약속하면 순조롭다. 55년생 감당하기 힘든 일에는 손대지 말아라. 43년생 가능한 일에 희망을 거는 것이 옳다. 31년생 근거리 또는 원거리를 유지하는 것이 최선이다.

04년생 판매계통 주문계통관련은 영업이 양호하다. 92년생 필요 이상의 담력이 일을 어렵게 만들 운. 80년생 참는 자에게 복이 온다는 말을 새겨라. 68년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 56년생 흐름을 잘 이용하면 소득이 따른다. 44년생 심신이 피로하면 소란한 곳으로 가라. 32년생 궁하면 통한다는 말도 오늘은 부족할 것 같다.

05년생 시련이 오히려 사람을 단련시킨다. 93년생 대인관계에 승산 없으니 미룰 것. 81년생 근성이 없으면 사람들에게 불안감을 준다. 69년생 부동산거래는 덕이되고 동산거래는 피하자. 57년생 물욕이란 적당하면 큰 도움이 된다. 45년생 모래 위에 성을 쌓는 행위는 자제하라. 33년생 쉬고 있으나 왠지 모르게 마음은 편치 않다.

06년생 바른 언행으로 타인을 첩근하라. 94년생 자극성 있는 음식 삼가고 소식할 것. 82년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다. 70년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 58년생 집안이 소란할 때는 적극적으로 해결해라. 46년생 한적한 곳에서 사고 날 가능성이 다분하다. 34년생 단점을 보완하는 일은 생각보다 상당히 어렵다.

95년생 화려하게 치장하지 않아도 인기가 좋다. 83년생 흥미진진한 사건의 이면에는 위험이 따른다. 71년생 상가나 건물매매는 북동방으로 추진하세요. 59년생 막무가내로 밀어붙이면 불똥이 튄다. 47년생 모두 수용할 수 없어도 귀담아들어라. 35년생 싸움은 말리고 흥정은 붙이라는 말을 기억하라.

백운철학원

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