국감 출석한 박진영 “‘패노메논’ 4대 기획사 특혜 아냐…따로 공연하면 2~3배 수익”

“이 패노메논 행사 때 4개사의 대표 가수들이 이걸 안 하고 따로 공연을 하면 2배, 3배 수익을 냅니다. 모든 회사가 이걸 희생하게 하는 게 너무 힘들었습니다. 그러나 장기 비전을 보고 또 이게 우리나라에 파생시킬 효과, 또 다른 산업에 전이될 효과 때문에 다들 하기로 큰 결심을 했습니다.” (박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장)

박진영 대중문화교류위원회 공동위원장(오른쪽)이 7일 글로벌 K팝 축제 ‘패노메논’의 행사를 둘러싼 야당의 특혜 의혹 제기에 반박했다. 왼쪽은 배현진 국민의힘 의원. 연합뉴스

박 위원장이 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 글로벌 K컬처 축제 ‘패노메논(FANOMENON)’을 둘러싼 4대 기획사 특혜 의혹을 정면 반박했다.

패노메논은 대중문화교류위원회와 하이브·SM·JYP·YG가 공동 전담법인을 설립해 추진하는 글로벌 K컬처 페스티벌이다.

박 위원장은 기획사들이 패노메논 전담법인에 참여하게 된 과정 등을 둘러싼 특혜 가능성을 제기한 국민의힘 배현진 의원의 질문에 4대 기획사가 패노메논 추진을 위해 처음으로 공동 법인을 만들었다며 “동일한 자본금을 출연하고 동일한 의결권을 갖는 구조”라고 설명했다.

그는 이어 “YG한테 빌고, SM한테 빌고, 하이브한테 빌었다”며 “앞으로 몇 년 안에 몇백억원대 손해가 일어날 일이지만 장기적인 비전과 다른 산업에 전이될 효과 때문에 다들 하기로 큰 결심을 했다”고 말했다.

그는 “이 행사를 안 하고 각각 회사들이 그 시간에 각 가수의 공연을 하면 훨씬 더 큰돈을 번다”며 “그래서 특혜를 받는다고 하기에는 조금 그렇다”고 했다.

7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석한 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 패노메논 기획 관련 질의를 받고 있다. 연합뉴스

다만 JYP가 전담법인 설립에 앞서 패노메논 상표권을 먼저 출원한 절차에 대해서는 “분명히 정상적이지 않은 면은 있다”며 일부 지적을 받아들였다. 박 위원장은 “행여나 이것을 누구한테 뺏길까 봐 너무 잘하려고 하다 보니 이런저런 방법을 쓰게 된 것 같다”고 설명했다.

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