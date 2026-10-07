"이화영, 李대통령에게 화 많이 났다"…변호사가 靑에 '가석방' 요구

쌍방울 대북송금 사건으로 징역 7년8개월이 확정돼 수감 중인 이화영 전 경기도 평화부지사 측이 이재명 대통령을 향해 가석방을 공식 요구하며 불만을 드러냈다.

7일 문화일보 단독보도에 따르면 이 전 부지사 측 변호인인 김광민 변호사는 7일 전화 통화에서 "이 전 부지사가 형 복역 기간이 5년째 접어들면서 이 대통령에게 매우 화가 나 있는 상태"라고 밝혔다. 이 전 부지사는 대북송금 관련 외국환거래법 및 정치자금법 위반 등의 혐의로 2022년 9월 말 구속된 이후 현재까지 복역을 이어오고 있다.

이화영 전 경기도 평화부지사

김 변호사는 "이 대통령 사건과 연루된 김용 민주연구원 수석부원장, 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장, 대장동 일당은 모두 석방된 상태인데 이 전 부지사만 계속 수감돼 있다"며 "이 전 부지사도 '(이 대통령이) 나를 수년째 방치하고 있어 서운하다'는 취지의 심경을 여러 차례 밝혀왔다"고 말했다.

이어 청와대 측의 미온적인 태도에 대해서도 지적했다. 김 변호사는 "이 대통령 측에 여러 통로를 통해 가석방해달라는 의사를 전달했지만 '노력하고 있다'는 얘기만 할 뿐 움직이지 않고 있다"며 "더 이상 기다리기는 힘들다"고 목소리를 높였다. 가석방 불발 시 대응책을 묻는 말에는 "할 때가 되면 하겠다"고 답했다.

김 변호사는 최근 사회관계망서비스를 통해서도 이 대통령을 직접 겨냥해 석방을 요구해 왔다. 지난달 12일 사회관계망서비스에 "대북송금이 정말 조작이면, 공소취소를 외치기 전에 이화영부터 당장 석방해야 하는 것 아닙니까?"라는 글을 올려 압박 수위를 끌어올렸다.

다음 날인 13일에도 사회관계망서비스에 글을 올려 요구를 이어갔다. 김 변호사는 "대통령님, 이화영 5년째 수감 사유가 대북송금이 진실이기 때문이라면 2024고합474 사건(피고인 이재명, 이화영) 변호인인 저는 어떻게 변론해야 합니까?"라며 해결책 마련을 촉구했다.

이번 움직임을 두고 법조계에서는 다양한 분석이 나오고 있다. 한 법조계 관계자는 "이 전 부지사 측이 공소취소나 공소기각 등을 통해 사면이나 가석방 등 석방 명분을 만들려고 할 것"이라고 관측했다. 온라인상에서는 이 전 부지사 측의 돌발 행동과 청와대의 대응을 둘러싸고 비판이 쏟아지고 있다.

<뉴시스>

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