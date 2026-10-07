박진영, 4대 기획사 특혜 일축 "패노메논 안 하면 더 벌어"

JYP엔터테인먼트 창립자 겸 창의성 총괄 책임자(CCO·Chief Creative Officer)인 박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장이 K-컬처 축제 '패노메논(FANOMENON)'을 둘러싼 대형 기획사 특혜 의혹에 선을 그었다.

박 위원장은 7일 오후 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석해 "4대 기획사가 이 행사를 하지 않고 개별 공연을 하면 2~3배는 더 번다. 특혜로 보기는 어렵다"고 밝혔다.

박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 문체부 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 뉴시스

앞서 배현진 국민의힘 의원은 K-팝 4사(하이브·JYP·SM·YG)의 합작 법인 설립을 두고 내부 정보를 이용한 국가 사업 독점 및 특혜 가능성을 제기했다.

박 위원장은 "당장은 몇백억 원대 손해가 날 수 있지만, 산업 전체로 전이될 장기적 효과를 보고 결단한 것"이라며 "지적된 계약서 조항 등 돌아볼 부분도 함께 확인하겠다"고 덧붙였다.

최휘영 문화체육관광부 장관도 "이권을 노린 것이 아니라 4대 기획사의 역량을 모아 공익적 효과를 극대화하려는 취지"라며 일의 특수성에 대한 이해를 구했다.

<뉴시스>

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