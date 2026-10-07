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박진영, 4대 기획사 특혜 일축 "패노메논 안 하면 더 벌어"

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JYP엔터테인먼트 창립자 겸 창의성 총괄 책임자(CCO·Chief Creative Officer)인 박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장이 K-컬처 축제 '패노메논(FANOMENON)'을 둘러싼 대형 기획사 특혜 의혹에 선을 그었다.

 

박 위원장은 7일 오후 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석해 "4대 기획사가 이 행사를 하지 않고 개별 공연을 하면 2~3배는 더 번다. 특혜로 보기는 어렵다"고 밝혔다.

 

박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 문체부 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 뉴시스
박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 문체부 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 뉴시스

앞서 배현진 국민의힘 의원은 K-팝 4사(하이브·JYP·SM·YG)의 합작 법인 설립을 두고 내부 정보를 이용한 국가 사업 독점 및 특혜 가능성을 제기했다.

 

박 위원장은 "당장은 몇백억 원대 손해가 날 수 있지만, 산업 전체로 전이될 장기적 효과를 보고 결단한 것"이라며 "지적된 계약서 조항 등 돌아볼 부분도 함께 확인하겠다"고 덧붙였다.

 

최휘영 문화체육관광부 장관도 "이권을 노린 것이 아니라 4대 기획사의 역량을 모아 공익적 효과를 극대화하려는 취지"라며 일의 특수성에 대한 이해를 구했다.

<뉴시스>


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