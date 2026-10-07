'암살자(들)' 국감서 공방…최휘영 "창작에 제약 없어야"

최휘영 문화체육관광부 장관은 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란과 관련해 "상상력과 창작에는 제약이 있어선 안 된다"는 입장을 밝혔다.



최 장관은 7일 국회 문화체육관광위원회의 국정감사에서 "역사적 사건을 영화화하는 것이 창작의 무제한적 자유 영역이라고 보느냐"는 윤용근 국민의힘 의원 질의에 이같이 답했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.

다만 영화 내용이 역사적 왜곡이 맞느냐는 질의에는 "제가 판단할 문제가 아니다. 국민과 관객이 판단할 문제라고 생각한다"고 선을 그었다.



그러면서 "표현의 자유가 보장되고 사전 검열이 엄격하게 금지되는 우리나라에서 정부는 창작물 내용에 일절 관여하지 않는다"고 강조했다.



최 장관은 영화 내용에 왜곡이 있다면 어떤 조치를 해야 하냐는 물음엔 "만약에 심각한 명예훼손을 당했다고 느끼시는 분이 있다면 사법적 절차가 마련돼 있다"고 말했다.



영화 출연 배우들을 향한 도 넘은 침해행위에 대해 최 장관이 사회관계망서비스(SNS)에서 입장을 밝힌 것이 부적절했다는 지적에 대해선 "창작의 결과물에 위해를 가하는 행위에 대해서 문체부 장관이 나서지 않으면 누가 나서겠냐"고 반박했다.



이어 "제가 SNS에 쓴 글은 영화에 대한 평가가 문화예술인 개인의 신변 위협으로 이어지는 상황에 대해 우려를 표명하는 차원"이라며 "더 큰 사태로 번지지 않도록 하기 위해서 여러 가지 예방 조치, 안전 조치를 강구하기 위해 노력을 했던 것"이라고 답변했다.



앞서 최 장관은 5일 SNS를 통해 "영화에 대한 평가는 자유이지만, 창작자에 대한 신변 위협은 민주주의의 파괴"라며 유해진 등 배우들에 대한 자택 앞 시위 및 광고 활동 방해 행위에 대해 비판했다.



최 장관은 '암살자(들)'에 대한 정부 모태펀드 투자 과정에 여당 의원들이 개입했다는 의혹에 대해선 "영화에 투자한 펀드는 모태펀드가 아니라 지난 정부 때 만들어진 자(子)펀드"라며 "해당 펀드는 운용사들이 자체적으로 수익률을 판단하고 결정해 투자하지, 정부는 전혀 개입하지 않는다"고 말했다.



이날 국정감사에선 국민의힘 의원들이 허진호 감독 등 '암살자(들)' 제작진에 대한 증인 및 참고인 출석을 요청했지만, 이재정 위원장과 더불어민주당 의원들의 반대로 무산됐다.

<연합>

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