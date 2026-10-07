3분기 외국인직접투자 신고 229억달러…도착액은 역대 최대

올해 3분기 누적 외국인직접투자(FDI) 신고액이 전년 동기보다 10.8% 증가한 229억달러를 기록했다. 실제 투자금이 국내에 유입된 도착액은 148억7000만달러로 30.6% 늘며 3분기 누적 기준 역대 최대를 나타냈다.

산업통상부는 2026년 3분기 누적 FDI 신고액이 229억달러로 집계돼 역대 3위 실적을 기록했다고 밝혔다. 중동 상황 장기화 등 대외 불확실성이 이어지는 가운데 반도체 소재·부품·장비, 인공지능(AI) 데이터센터, 청정에너지 분야를 중심으로 외국인투자가 이어졌다는 설명이다.

사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. 챗GPT 생성 이미지

투자 유형별로는 공장과 사업장을 새로 짓거나 증설하는 그린필드형 신고액이 185억2000만달러로 4.0% 증가했다. 기업 지분 인수·합병 등을 위한 인수합병(M&A)형 신고액은 43억8000만달러로 53.1% 늘었다.

업종별로는 제조업 신고액이 57억2000만달러로 34.5% 감소했다. 화공은 17억7000만달러로 28.1%, 전기·전자는 17억5000만달러로 38.5% 줄었다. 반면 기계장비·의료정밀은 9억4000만달러로 145.1%, 비금속광물제품은 3억9000만달러로 13.0% 증가했다.

서비스업 신고액은 142억1000만달러로 27.8% 늘었다. 금융·보험이 53억6000만달러로 29.8%, 부동산이 19억1000만달러로 72.6% 증가했다. 데이터센터를 포함한 정보통신 분야도 24억3000만달러로 35.8% 늘었다. 전기·가스·수도·환경정화·건설업 신고액은 29억5000만달러로 279.5% 증가했다.

국가별 신고액은 미국이 66억9000만달러로 35.1% 증가했다. 유럽연합(EU)은 24억1000만달러로 3.9% 감소했고 일본은 18억8000만달러로 47.9%, 중국은 17억4000만달러로 39.7% 줄었다.

투자 도착액은 148억7000만달러로 역대 3분기 누적 기준 가장 많았다. 그린필드형 도착액은 78억9000만달러로 4.9% 감소했지만 M&A형은 69억8000만달러로 126.0% 증가했다.

제조업 도착액은 62억5000만달러로 110.6% 늘었다. 화공은 47억6000만달러로 256.6%, 비금속광물제품은 3억9000만달러로 242.5%, 의약은 2억8000만달러로 129.0% 증가했다. 서비스업 도착액은 83억7000만달러로 5.6% 늘었으며 정보통신은 17억6000만달러로 62.7% 증가했다.

국가별 도착액은 미국이 30억달러로 0.7% 늘었고 EU는 48억4000만달러로 93.7%, 일본은 7억8000만달러로 63.0% 증가했다. 중국은 2억6000만달러로 41.5% 감소했다.

산업통상부는 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트와 권역별 성장엔진 육성을 활용해 외국인투자 유치 활동을 확대할 계획이다. 인베스트코리아 서밋(IKS)과 국내외 투자설명회(IR), 지역 순회 IR 등을 통해 신규 투자와 실제 투자 도착, 증액 투자로 이어지도록 지원한다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지