[누리호 발사] 연료·산화제 충전 완료…낮 12시25분 발사 초읽기

한국형발사체 누리호가 7일 연료와 산화제 충전을 완료하며 발사를 눈앞에 뒀다.



우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 7일 낮 12시 25분 발사 예정인 누리호는 발사 5시간여 전인 오전 5시부터 발사체와 발사대 센서, 장비 점검 절차에 들어갔다.

7일 오전 전남광주 고흥군 나로우주센터 제2발사대에 한국형 발사체 누리호가 기립해 있다. 우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 누리호 5차 발사관리위원회를 열고 오후 12시 25분에 누리호를 발사하기로 최종 결정했다.

발사가 결정된 이후 오전 9시 39분 연료탱크 충전을, 오전 10시 21분에는 산화제탱크 충전을 각각 시작했다.



오전 10시 50분 연료탱크 충전이 완료됐으며 뒤이어 저온고압탱크와 산화제탱크 충전도 완료됐다.



이제 누리호를 옆에서 붙잡아 주는 기립 장치가 철거되고 누리호는 홀로 서게 된다.



발사 10분 전인 7일 낮 12시 15분부터는 발사자동운용(PLO ·Pre Launch Operation) 프로그램에 돌입한다.



PLO는 한 번 가동되면 수동으로 중지시킬 수 없다. 만약 PLO 가동 중 시스템상 누리호에 문제가 생긴 것이 포착된다면 PLO가 자동으로 발사 절차를 중단한다.



누리호가 정상 상태임을 PLO가 확인하면 1단 엔진은 자동 점화된다.



1단 엔진 추력이 300t에 도달하면 바닥에서 누리호를 붙잡고 있는 고정장치가 해제되고, 누리호는 이륙, 비행을 시작한다.

<연합>

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