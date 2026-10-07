위성곤 제주지사 “G20 정상회의 개최도시 공정하게 선정되기를”

위성곤 제주지사는 7일 “2028년 G20(주요 20개국) 정상회의 개최도시가 공정하게 선정되기를 바란다”고 말했다.

위 지사는 이날 취임 100일 기자회견에서 “이재명 대통령이 ‘G20은 가능하면 지방에서 하는 게 좋겠다’고 언급한 만큼 숙소나 경호, 국제회의 인프라 등을 감안했으면 한다”고 했다.

7일 기자회견하는 위성곤 제주지사. 제주도 제공

2028년 한국에서 열릴 예정인 G20 정상회의 개최 도시를 놓고 지방자치단체들의 유치전이 시작됐다. 수도권에서는 인천광역시, 지방에선 제주특별자치도·전남광주통합특별시·부산광역시·경상북도 등이 도전장을 던졌다. 제주·인천·전남광주가 선두그룹으로 분류된다.

위 지사는 “G20 정상회의와 글로벌 AI 허브라는 미래의 성장축을 제주로 유치할 수 있도록 도정의 모든 역량을 하나로 모으겠다”며 “제주의 체질을 바꿀 한국마사회 등 2차 공공기관 이전 유치전에도 사활을 걸겠다”고 강조했다.

위 지사는 민생경제 회복과 기후경제 전환에 속도를 내겠다고 밝혔다.

제2공항과 간선급행버스체계(BRT) 등 갈등 현안은 도민 의견을 충분히 듣고 풀어가겠다는 입장도 재확인했다.

관광산업은 인공지능(AI) 전환을 추진하고 도지사가 주재하는 ‘제주관광전략회의’를 운영한다.

기후경제 분야에서는 ‘제주 풍력발전 조례’ 개정을 토대로 개발이익 공유와 주민참여를 확대한다. 주민이 직접 참여하는 바람·햇빛 소득마을도 조성한다.

제주 인공지능 전환(AX)도 본격화한다.

0.3㎿급 소규모 데이터센터 RE100 실증사업을 시작으로 재생에너지 기반의 40㎿급 그린 AI 데이터센터 구축을 준비한다.

4대 과학기술원 제주연합캠퍼스와 제주형 창의성장융합벨트를 연계하고, 도남동에 284억원 규모의 제주 스타트업 파크를 조성한다.

4·3유족회의 법적 지위를 확보하고 역사 왜곡·폄훼와 명예훼손에 대응할 수 있도록 4·3특별법 개정을 추진한다.

갈등 현안은 ‘도민의 뜻’을 기준으로 풀겠다고 강조했다.

제2공항이 중점평가사업으로 지정되면 ‘환경영향갈등조정협의회’를 구성해 환경 갈등을 조정한다. 다양한 이해관계를 논의하는 가칭 ‘제2공항 갈등조정협의회’도 별도로 운영한다. 충분한 숙의 과정을 거쳐 내년 상반기까지 도민 의견수렴을 마무리할 계획이다.

BRT와 섬식정류장은 전문가와 시민단체, 버스 이용자가 참여하는 정책자문단을 통해 11월까지 의견을 듣고 개선 방안을 찾는다.

물동량 부족으로 재정 부담이 커진 제주~칭다오 항로는 새로운 협정을 협상하고 있으며, 도의회 동의를 거쳐 연내 체결할 방침이다.

위 지사는 “지난 100일 방향을 세웠다면 이제부터는 성과를 만들어 가겠다”며 “이제 제주의 미래를 여는 일도 서두르겠다”고 밝혔다.

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