배민, 뷰티 퀵커머스 확대…‘오프뷰티’ 30개 매장 입점

배달의민족이 도심형 뷰티 아웃렛 ‘오프뷰티’를 입점시키며 뷰티 퀵커머스 상품군 확대에 나선다.

배민 운영사 우아한형제들은 큐앤드비인터내셔날이 운영하는 오프뷰티가 8일부터 배민 ‘장보기·쇼핑’ 카테고리에 공식 입점한다고 7일 밝혔다.

이번 입점은 서울과 부산 등 주요 지역에 위치한 오프뷰티 직영점 30곳에서 시작한다. 배민과 오프뷰티는 향후 입점 매장을 지속적으로 늘릴 계획이다.

오프뷰티는 제조사로부터 상품을 직매입하거나 패키지 리뉴얼 전 재고 등을 확보해 할인 판매하는 도심형 뷰티 아웃렛이다. 배민에서는 롬앤, 닥터지, 텐제로, 조선미녀 등 약 4000종의 화장품을 주문할 수 있다. 일부 상품은 권장 소비자가 대비 최대 97% 할인된 가격에 판매된다.

입점을 기념한 할인 행사도 진행한다. 이달 말까지 1만5000원 이상 구매하면 배달팁 0원 혜택을 제공한다. 첫 주문 고객은 2만원 이상 구매 시 30% 추가 할인 혜택을 받을 수 있으며 할인 한도는 최대 2만원이다. 재주문 고객에게는 20% 할인 쿠폰을 제공한다.

쿤달과 센텔리안, 롬앤, VT, AHC 등 일부 인기 브랜드 상품을 대상으로 50% 할인하는 선착순 특가 행사도 진행한다.

배민은 러쉬와 아리따움에 이어 오프뷰티까지 입점시키며 뷰티 카테고리를 확대하고 있다. 음식 배달 중심에서 장보기와 생활용품, 뷰티 상품 등으로 퀵커머스 상품군을 넓히는 전략이다.

배민 관계자는 “뷰티 제품도 필요할 때 바로 받아볼 수 있도록 인기 뷰티 매장과 브랜드 입점을 지속 확대할 것”이라고 말했다.

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