닥터에디션, 임산부의 병원 가는 길 담은 ‘퍼스트맘 드라이브’ 영상 공개

㈜에프앤디넷의 병원 내 건강기능식품 코너 전문 브랜드 ‘닥터에디션’이 임산부의 병원 방문 여정을 담은 ‘퍼스트맘 드라이브’ 캠페인 영상을 공개하고, 공식 인스타그램에서 이벤트를 진행한다.

‘퍼스트맘 드라이브’는 정기 검진을 위해 병원을 오가는 임산부의 이동 부담에 주목해 기획한 캠페인이다. 지난 9월 사전 모집을 통해 선정된 임산부 10명에게 병원 방문을 위한 이동 서비스를 제공했다. 회사 측에 따르면 캠페인 종료 후 실시한 참여자 만족도 조사에서 평균 5점 만점을 기록했다.

닥터에디션은 10월 10일 임산부의 날을 앞두고 이번 캠페인 참여자들의 사연을 바탕으로 제작한 영상을 10월 7일 공개한다. 이를 기념해 같은 날부터 21일까지 공식 인스타그램에서 영상 공유 이벤트를 진행한다.

영상을 시청한 뒤 해당 게시물을 리포스트하고 감상평 댓글을 남기면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 100명에게 네이버페이 5천원권을 증정하며, 당첨자는 10월 30일 개별 안내할 예정이다.

닥터에디션 관계자는 “정기 검진을 위해 병원을 오가는 임산부들의 이동 고충에 깊이 공감해 시작한 캠페인이 참여자들의 높은 만족도와 따뜻한 호응으로 이어져 뜻 깊다”며 “이번 캠페인 영상을 통해 임산부의 일상에 대한 관심과 배려가 널리 확산되기를 바란다”고 전했다.

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