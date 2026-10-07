“아이들 배움, 지역 정주로 연결”… 전남광주교육청, 출범 100일 4대 과제 발표

대한민국 최초의 광역 교육행정 통합 모델로 돛을 올린 전남광주통합특별시교육청이 출범 100일을 맞아 4대 핵심과제를 확정하고 본격적인 정책 실행에 나선다. 학령인구 감소와 청년층의 수도권 유출이라는 지역 소멸 위기 속에서 양 지역의 교육자원을 결합해 공교육의 지속가능성을 확보하겠다는 구상이다.

통합교육청은 출범 100일을 맞은 7일 ‘기반 조성(K-민주주의) → 본질 회복(교실 혁신) → 미래 확장(지역 정주) → 행정 혁신(현장 밀착)’으로 이어지는 4대 핵심과제를 발표했다.

전남광주통합특별시교육청. 전남광주교육청 제공

교육청은 가장 우선적으로 지역의 역사 자산을 바탕으로 실천적 민주시민을 양성하는 K-민주주의 교육에 박차를 가한다.

오는 2029년 학생독립운동 100주년을 맞아 학생 주도형 ‘1929 → 2029, 우리가 잇는다’ 프로젝트를 가동하고, 이는 2030년 5·18 민주화운동 50주년 기념사업과 연계해 추진된다. 인공지능(AI)·디지털 기반의 체험형 교육 공간인 ‘K-민주주의 전당’을 건립해 전 세계 청소년이 찾는 글로벌 거점으로 육성하는 한편, 헌법교과서를 제작·보급해 맞춤형 헌법교육도 강화할 방침이다.

◆교권 보호·수업 혁신 및 현장 밀착형 업무 경감

교실 본질 회복을 위한 교권 보호와 평가 체제 개편도 대폭 강화된다. 오는 10월 교육감 직속 ‘교육활동보호 종합대책 추진단’을 가동하고, 2027년에는 전담기구와 권역별 교육활동보호센터를 신설한다. 사안 발생 시 교권보호관이 학교에 상주하며 초기 조사부터 법률 지원, 상담·치유, 복귀까지 원스톱으로 밀착 지원한다.

평가 방식도 정답 찾기 중심에서 생각하는 힘을 키우는 서·논술형 평가로 단계적 전환된다. 2027년 초등학교 5~6학년과 중학교 1학년을 시작으로 연차 확대하며, 10월 ‘200 선도교원’ 양성과 2027년 3월 ‘교육과정개발평가원’ 개원이 추진된다.

또 교사가 수업에 전념할 수 있도록 행정업무의 교육지원청 이관, AI 행정비서가 탑재된 통합 플랫폼 구축(2027~2030년), 정책 시행 전 현장 부담을 검증하는 ‘교육정책 현장영향평가제’를 도입한다.

김대중 전남광주통합특별시교육감. 전남광주교육청 제공

◆메가프로젝트 연계 인재 양성 및 지역 정주 생태계 구축

지역 전략산업과 연계해 ‘배움-취업-정주’로 이어지는 선순환 인재양성 생태계도 정립한다. AI·반도체 및 이공계 인재 육성을 위해 광주과학고와 GIST 부설 영재학교(2029년 개교 예정), 켄텍(KENTECH) 부설 영재학교를 묶어 ‘영재학교 3교 체제’를 완성한다. 기존 전남과학고 외에 2개교를 추가 공모·지정(2027년)해 ‘권역별 과학고 3교 체제’도 구축한다.

직업교육 분야에서는 목포공고와 해남공고를 반도체 마이스터고로, 순천미래과학고를 반도체 특화고로 개편(2028년 운영)하며, 2029년 3월 (가칭)광주반도체마이스터고 신설을 추진한다. 2027년 착공을 목표로 미니팹(Mini-FAB) 반도체 공동실습센터를 조성하고 기업 연계 취업 직행로도 확대한다.

아울러 교육국제화특구 지정, 이주 가정 전·입학 및 고입 특례, 365일 안심돌봄망 구축과 함께 전남광주형 ‘지역책임 대입전형’을 도입해 교육을 통한 지역 정주 기반을 강화한다.

◆본청 슬림화·교육장 공모제… “공교육 미래 모델 완성”

행정 조직은 학교 지원 중심으로 과감히 재구조화한다. 본청은 정책 기획 중심으로 슬림화하고, 집행 권한은 교육지원청과 현장으로 이관한다. 광주 동·서부교육지원청에는 교육장 공모제를 시범 도입해 상향식 교육자치를 강화한다.

협소하고 노후된 광주청사는 광산구 신창동 부지로 이전을 추진, AI·반도체 등 지역 미래산업 및 대학 연계 교육을 지원하는 복합 공간으로 조성한다. 통합에 따른 원거리 발령 교직원에게는 이주·주거·교통비 등 맞춤형 복지 혜택을 제공할 예정이다.

김대중 교육감은 “지난 100일이 두 조직을 안착시키는 적응 기간이었다면, 이제는 행정 경계를 허물고 교실과 지역을 살리는 정책을 본격 추진할 때”라며 “통합의 시너지를 바탕으로 아이들이 지역에서 자라 세계로 나아가는 대한민국 공교육의 미래 표준 'K-교육특별시'를 현장과 함께 완성하겠다”고 밝혔다.

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