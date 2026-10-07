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[속보] 안철수 “아시안게임 金 군면제 이제 없앨 때…李대통령 결단해야”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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안철수 국민의힘 의원이 “아시안게임 금메달 군 면제 이제는 없앨 때가 됐다”며 이재명 대통령에게 결단을 촉구했다.

 

안철수 국민의힘 의원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회의 외교부 등에 대한 국정감사에서 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. 뉴스1
안철수 국민의힘 의원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회의 외교부 등에 대한 국정감사에서 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. 뉴스1

안 의원은 7일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 최근 ‘전역모’ 세리머니 등으로 논란이 된 대한민국 축구팀을 겨냥하며 “이번 아시안게임 축구 금메달은 분명 값진 성과”라면서도 “이 성과가 개인의 사적 이익으로만 귀결돼서는 안 된다”며 이같이 밝혔다. 

 

그러면서 “우리나라의 위상이 달라진 지금, 군 면제로 이어지는 해외 진출과 상업적 성공은 이제 선수 개인의 몫일 뿐, 국민 모두가 누리는 혜택이 아니다”고 덧붙였다. 

 

안 의원은 “특례의 근거로 ‘선수 경력 보호’가 거론된다”면서도 “경력 단절은 이 땅의 모든 청년이 똑같이 겪는 문제”라고 선을 그었다.

 

이어 “지금 이 순간에도 전방에서 수색과 경계 임무를 서는 청년장병들도 당연히 일하며 경력 쌓고 싶지 않겠나”라며 “과거에는 국위선양을 이유로 군 면제의 명분을 인정할 수 있었다”고 했다. 

 

그러면서 “금메달이라는 성취가 국가 이미지 제고나 국익 증대로 직결되던 시대는 지났다”며 “오히려 BTS와 이찬혁 등은 군대를 다녀온 후에도 국격을 드높이고 국민께 큰 즐거움을 주고 있다”고 적었다. 

 

안철수 국민의힘 의원 페이스북 캡처
안철수 국민의힘 의원 페이스북 캡처

안 의원을 이 대통령을 향해 “이제 해법은 이 대통령의 손에 있다”면서 “예술·체육요원 편입 대상은 병역법 시행령 제68조의11에 규정돼 있다”고 적었다. 

 

그러면서 “국회의 논의를 거치지 않더라도, 대통령령 개정만으로 금메달 군 면제 특례를 삭제할 수 있다”며 “BTS 군 면제를 반대했던 이 대통령의 결단이 우리 청년들의 박탈감과 상실감을 조금이나마 덜어주고, 대한민국이 공정하고 정의로운 사회로 나아가는 데 힘을 보탤 것이라 믿는다”고 했다. 

 

과거 이 대통령의 발언을 재소환하기도 했다. 안 의원은 “이 대통령께서는 2021년 대선 후보 시절 BTS 병역특례 논란에 대해 ‘공평성 차원에서 면제는 최대한 자제하는 것이 좋다’고 밝혔다”며 “이제는 그 약속을 행동으로 보여줘야 한다”고 촉구했다.


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