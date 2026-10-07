크레버스 HUMMINGo, 글로벌 ‘GESS Education Awards 2026’ AI 교육 부문 Finalist 올라

허밍고 2026 GESS Education Awards Finalist 선정 이미지 (출처=크레버스)

국내 에듀테크 기업 크레버스(CREVERSE)의 AI 영어 에세이 평가 솔루션 ‘HUMMINGo(허밍고)’가 ‘GESS Education Awards 2026’의 ‘Best AI Product/Tool in Education’ 부문 Finalist로 선정됐다.

올해로 13회를 맞은 GESS Education Awards는 교육 제품·서비스와 교육 혁신 사례를 조명하는 국제 교육산업 시상 프로그램이다. HUMMINGo는 공식 Finalist 명단에 ‘HUMMINGo / Creverse’로 등재됐으며, 최종 수상작은 오는 11월 11일 두바이에서 열리는 시상식에서 발표될 예정이다.

GESS Education Awards의 ‘Best AI Product/Tool in Education’은 AI 기술을 교육 현장에 적용해 교수·학습 경험을 향상시키는 제품과 도구를 대상으로 하는 부문이다. 2026 GESS Education Awards에는 1000건 이상의 출품작이 접수됐으며, 25명 이상의 전문 심사위원이 30개 부문에 걸쳐 심사를 진행한다.

GESS Dubai 2026은 11월 10일부터 12일까지 두바이 월드 트레이드 센터에서 개최되며, 크레버스는 HUMMINGo와 함께 전시 및 시상식에 참여할 예정이다.

HUMMINGo는 학생이 작성한 영어 에세이를 AI가 분석·평가하고 피드백을 제공하는 AI 기반 영어 Writing Assessment 솔루션이다. 단순한 문법 오류 교정을 넘어 글의 논리와 근거, 구조, 사고 과정을 종합적으로 평가한다. 교사가 직접 평가 기준을 설정할 수 있는 ‘Custom Rubric’ 기능을 제공해 학교와 수업별 기준에 맞춰 활용할 수 있다.

회사 측에 따르면 에세이 제출 후 평가 결과와 피드백을 제공하는 데 약 15초가 소요되며, 학생에게는 구체적인 개선 방향을 제시하고 교사에게는 반복적인 채점 업무 부담을 줄여준다. 손글씨 에세이는 OCR 기술을 통해 평가할 수 있으며, 다양한 언어로 피드백을 제공해 국제학교 등 글로벌 교육 환경에서도 활용할 수 있다.

이번 Finalist 선정으로 HUMMINGo는 글로벌 교육산업 시상 프로그램의 AI 교육 부문 Finalist 명단에 이름을 올렸다. 국내 영어교육 현장에서 축적한 평가 데이터와 노하우를 기반으로 개발된 HUMMINGo는 국제학교 및 해외 교육기관에서도 활용 가능한 평가 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다.

크레버스는 HUMMINGo를 ‘평가 전문 AI’ 방향으로 강화하고 있다. AI가 교사를 대신하는 것이 아니라 교사가 설정한 기준을 빠르고 일관되게 적용하고, 학생에게는 피드백과 수정 기회를 제공하는 방식으로 활용한다는 설명이다.

크레버스 관계자는 “이번 GESS Education Awards 2026 Finalist 선정은 HUMMINGo의 평가 전문성과 교육적 접근이 글로벌 무대에서 주목받았다는 점에서 의미가 크다”며 “HUMMINGo는 AI가 교사를 대체하는 것이 아니라 교사가 설정한 기준을 더 빠르고 일관되게 적용하고, 학생에게는 실질적인 피드백과 수정 기회를 제공하는 데 초점을 두고 있다”고 말했다. 이어 “앞으로 국제학교를 비롯한 다양한 해외 교육환경에 맞춰 도입과 파트너십을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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