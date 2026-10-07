"북한, 원산 인근 안변 해안에 미사일 발사시설 확장"

"시험 더 정기화하거나 본격적 기지 조성할 가능성"
북한이 동해안 원산시 근처 안변군 해안의 미사일 발사 관련 시설을 최근 확장했다고 미국에서 발간되는 북한 뉴스 전문 매체 'NK 프로'가 6일(현지시간) 보도했다.
이 매체는 이번 확장 공사가 북한이 이 지역에서 미사일 시험을 더 정기적으로 실시하려는 움직임이거나 여기를 본격적인 미사일 기지로 조성하려고 추가 공사를 하려는 징후일 가능성이 있다고 설명했다.
NK 프로가 플래닛 랩스의 위성사진을 분석한 결과, 안변군 상음리 해변의 남쪽 끝에 작년 말에 들어섰던 한 신축 건물의 길이를 거의 갑절로 늘리는 증축이 몇 주 전에 이뤄졌다.
아울러 이동식 발사대(TEL) 등 대형 차량의 직접 접근을 개선하기 위한 새 도로도 건설됐다.
점검 시설로 추정되는 이 건물의 높이는 미사일을 TEL에 탑재하거나 기립 장치를 시험하는 등 발사 준비 작업을 수행하는 데 충분한 것으로 보인다고 NK 프로는 분석했다.
NK 프로에 따르면 이 건물의 증축 후 안변 해변에서는 9월 12일과 20일에 단거리미사일이, 10월 3일에 중거리탄도미사일(IRBM)이 각각 발사됐다.
해당 건물은 기존 구조물 중 하나가 철거된 자리에 들어선 것으로, 작년 말에 처음 지어질 당시에는 길이 40ｍ, 폭 20ｍ였다.
안변군 해안에서는 2024년 5월과 2025년 5월에도 단거리미사일이 발사됐으며, 김정은 국무위원장은 2020년 2월 이곳에서 군사훈련을 지도했다.
NK 프로가 북한 관영매체 사진을 분석한 바에 따르면 김정은 위원장과 그의 딸 김주애는 이 시설 인근에서 최근 두 차례 시험발사를 지켜봤다.
4일에 공개된 사진 한 장은 이들이 미사일 TEL을 향해 북쪽을 바라보는 모습을 담고 있었다.
NK 프로는 구글 어스에서 관측 위치와 시야 방향을 재현했을 때 사진 속 산과 이 시설 인근의 지형적 특징이 일치했다고 설명했다.
또 9월에 이뤄진 시험 중 한 차례를 촬영한 조선중앙통신(KCNA) 사진에는 이들이 보고 있던 TV 화면의 반사면에 원형 건물이 보이며, 이는 위성사진에서 이 위치에 보이는 인근 건물의 일부일 가능성이 높다고 NK 프로는 분석했다.
NK 프로에 따르면 이 건물도 2025년 9월에 크기를 갑절로 늘리는 증축이 이뤄졌다.
플래닛 랩스 위성사진에는 10월 3일의 IRBM 발사 시험이 이뤄지기 전 1주일간 이 원형 건물의 주차장에 새 공사와 포장이 진행된 모습이 나타나 있다.
조선중앙통신 사진에서는 원형 건물 앞에 다층 이동식 트레일러가 설치된 것으로 보이며, 이는 김정은이 대기하거나 발사를 관측하는 공간으로 쓰였을 가능성이 있다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지