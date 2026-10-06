경주·베르사유 자매결연 40주년, 역사문화 자산 활용 교류 확대

천년고도 경북 경주시와 프랑스 베르사유시가 내년으로 다가온 자매결연 40주년을 앞두고 문화·관광 등 다양한 분야에서 교류를 확대한다.

경주시는 주낙영 시장을 단장으로 한 대표단이 지난 2일(현지시간) 프랑스 베르사유시를 찾아 양 도시 간 교류·협력 확대 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.

주낙영 경주시장이 지난 2일(현지시간) 프랑스 베르사유시청에서 베르사유시 부시장과 환담하고 있다. 경주시 제공

양측은 이날 내년 자매결연 40주년을 기념하는 다채로운 사업과 문화·관광 분야 교류 활성화 방안 등을 협의했다.

이와 함께 오랜 우호관계를 바탕으로 각 도시가 보유한 역사문화 자산을 활용해 실질적인 협력사업을 발굴해 나가기로 했다.

경주시와 베르사유시는 한국과 프랑스를 대표하는 역사문화관광도시라는 공통점을 바탕으로 1987년 자매결연을 체결했다.

주낙영 경주시장이 지난 2일(현지시간) 프랑스 베르사유시청에서 베르사유시 부시장과 기념품을 살펴보며 이야기를 나누고 있다.

이후 문화와 관광, 청소년·스포츠 등 다양한 분야에서 교류를 이어오며 한·불 지방정부 간 우호협력 관계를 다져왔다.

경주시는 지난해 2025 APEC 정상회의 개최를 계기로 높아진 국제도시 위상을 바탕으로 해외 자매·우호도시와의 교류도 확대하고 있다.

이번 베르사유 방문은 한·불 수교 140주년을 계기로 지방정부 간 교류를 넓히는 동시에 자매결연 40주년을 앞두고 양 도시 간 협력관계를 한층 강화하기 위해 이뤄졌다.

주낙영 경주시장이 지난 2일(현지시간) 주프랑스 한국문화원 한식체험관에서 열린 사찰음식 시연회에 참석해 현지 참가자들과 함께 시연을 참관하고 있다.

대표단은 베르사유시 일정을 마친 뒤 파리 주프랑스 한국문화원으로 이동해 '코리아 온 스테이지 인 파리'와 연계해 열린 사찰음식 시연회에도 참석했다.

이와 함께 국가유산 홍보와 전통예술 공연, 국가유산 체험 등 한국의 다양한 문화유산을 알리는 프로그램도 마련해 눈길을 끌었다.

주낙영 시장은 "경주와 베르사유는 역사와 문화유산을 바탕으로 40년 가까이 우정을 이어왔다"며 "내년 자매결연 40주년을 계기로 문화·관광 등 다양한 분야에서 교류와 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

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