경주·베르사유 자매결연 40주년, 역사문화 자산 활용 교류 확대

역사문화관광도시 공통점 바탕으로 실질적인 협력사업 발굴 협의
파리 한국문화원서 사찰음식·전통예술 등 한국 문화유산 홍보 진행
천년고도 경북 경주시와 프랑스 베르사유시가 내년으로 다가온 자매결연 40주년을 앞두고 문화·관광 등 다양한 분야에서 교류를 확대한다.
경주시는 주낙영 시장을 단장으로 한 대표단이 지난 2일(현지시간) 프랑스 베르사유시를 찾아 양 도시 간 교류·협력 확대 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.
양측은 이날 내년 자매결연 40주년을 기념하는 다채로운 사업과 문화·관광 분야 교류 활성화 방안 등을 협의했다.
이와 함께 오랜 우호관계를 바탕으로 각 도시가 보유한 역사문화 자산을 활용해 실질적인 협력사업을 발굴해 나가기로 했다.
경주시와 베르사유시는 한국과 프랑스를 대표하는 역사문화관광도시라는 공통점을 바탕으로 1987년 자매결연을 체결했다.
이후 문화와 관광, 청소년·스포츠 등 다양한 분야에서 교류를 이어오며 한·불 지방정부 간 우호협력 관계를 다져왔다.
경주시는 지난해 2025 APEC 정상회의 개최를 계기로 높아진 국제도시 위상을 바탕으로 해외 자매·우호도시와의 교류도 확대하고 있다.
이번 베르사유 방문은 한·불 수교 140주년을 계기로 지방정부 간 교류를 넓히는 동시에 자매결연 40주년을 앞두고 양 도시 간 협력관계를 한층 강화하기 위해 이뤄졌다.
대표단은 베르사유시 일정을 마친 뒤 파리 주프랑스 한국문화원으로 이동해 '코리아 온 스테이지 인 파리'와 연계해 열린 사찰음식 시연회에도 참석했다.
이와 함께 국가유산 홍보와 전통예술 공연, 국가유산 체험 등 한국의 다양한 문화유산을 알리는 프로그램도 마련해 눈길을 끌었다.
주낙영 시장은 "경주와 베르사유는 역사와 문화유산을 바탕으로 40년 가까이 우정을 이어왔다"며 "내년 자매결연 40주년을 계기로 문화·관광 등 다양한 분야에서 교류와 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
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