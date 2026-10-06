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'틈만나면' 유재명, 예능 새싹에서 방송 기계로…"할 일 다했다"

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SBS '틈만나면,' 6일 방송

'틈만나면,' 유재명이 단숨에 방송 기계에 등극했다.

 

6일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '틈친구' 유재명, 이선빈과 천안의 틈을 함께했다.

SBS &#39;틈만나면,&#39; 캡처
SBS '틈만나면,' 캡처

오는 28일 개봉을 앞둔 영화 '수능, 출제의 비밀'(감독 이용재)에서 함께 호흡을 맞춘 유재명, 이선빈이 게스트로 출격했다. 특히 유재명은 예능 출연이 다섯 번 정도라고 밝히며 예능 새싹임을 전했다.

 

영화 속에서 수능 출제위원으로 열연한 유재명이 이날 방송을 통해 수능을 치르는 수험생들에게 응원의 말을 전하고 싶다고 해 눈길을 끌었다. 이어 유재명이 곧바로 진심을 담은 응원 메시지를 막힘없이 전하자, 유재석이 "거의 뭐 방송 기계인데요?"라고 놀라는 모습으로 웃음을 안겼다.

 

유재명은 영화 속 연기를 통해 수능에 대한 책임감까지 생겼다고 고백했다. 이어 유재명은 "나머지는 잘 따라가면 되니까, 이 말만 하면 할 일 다했다"라고 뿌듯해하는 모습을 보여 또 한 번 웃음을 자아냈다.

 

한편 SBS '틈만나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티 프로그램으로 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.

<뉴스1>


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