'옥문아' 배성재·김다영 부부 "결혼식 8명 참석…직계가족만"

배성재, 김다영 부부가 진정한 '스몰 웨딩'을 했다고 전해졌다.

6일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 아나운서 배성재, 김다영 부부가 동반 출연한 가운데 MC들로부터 "비밀 결혼식을 했다던데"라는 질문을 받았다.

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

배성재가 "결혼식을 일반 예식처럼 크게 안 하고 싶어서 우리끼리만 하자고 했다. 그런데 둘만 하면 부모님께서 서운해하시니까, 부모님과 직계가족만 초대해서 친척도 없이 했다"라고 밝혔다. 김다영이 "가족 식사였다"라며 거들었고, 총 8명만 참석했다고 해 놀라움을 선사했다.

이를 들은 MC 홍진경이 "웨딩드레스 입고 싶지 않았나?"라고 김다영에게 물었다. 김다영이 "결혼식에 관한 환상이 없었다. 웨딩드레스도 환상이 없었다"라고 답했다. 아울러 "'혹시 나중에 후회하지 않을까?' 고민해 봤는데, 아무리 내 속을 들여다봐도 환상이 없더라. 남편을 굳이 불편한 데 세워서 사진 찍을 필요가 있을까 했는데, (결과적으로) 너무 만족한다"라고 고백했다.

배성재가 "결혼하는 날은 돌 사진 찍는 식당을 예약했다. 식사하고 한복 사진을 찍으려고 했는데, 업체에서 감사하게도 웨딩드레스를 준비해 주신 것"이라고 전했다. 김다영이 "웨딩드레스를 깜짝 준비해 주셔서 사진도 남길 수 있었다"라며 감사해했다.

<뉴스1>

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