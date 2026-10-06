“드디어 넘었다, 차붐” 캡틴 손흥민, 우즈벡전 전반 5분 만에 깔아차기 프리킥 골로 역대 한국인 A매치 최다골(59골) 금자탑 쌓았다 [SEGYE IN 용인]

[용인=남정훈 기자]“드디어 넘었다. 차붐”

역시 ‘캡틴’이었다. 한국 남자 축구대표팀의 주장 손흥민이 프리킥 골 한 방으로 차범근 전 감독을 제치고 역대 한국인 A매치 최다골 신기록(59골)의 금자탑을 쌓았다. ‘손차박’ 중에 A매치 골을 제일 많이 넘은 남자가 됐다.

6일 경기 용인시 처인구 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기, 손흥민이 득점 후 기뻐하고 있다. 뉴스1

손흥민은 6일 용인 미르스타디움에서 열린 9~10월 A매치 4연전 마지막 경기인 우즈베키스탄전에 투톱 스트라이커 중 한 자리에 선발 출장했다. 로베르트 모레노 감독은 앞선 3경기에서는 손흥민과 오현규를 투톱으로 기용했으나 이날은 손흥민과 오세훈을 선발로 내세웠다. 그만큼 간판 스타인 손흥민에게 거는 기대가 크다는 의미다.

지난달 28일 우루과이전 1-4 대패, 지난 2일 베네수엘라전 0-0 무승부로 위기에 빠진 모레노호. 전반 5분 만에 손흥민의 선제골로 기분 좋게 시작했다. 손흥민이 상대 박스 근처에서 과감한 돌파를 한 뒤 날린 슈팅이 상대 수비의 손에 맞고 핸드볼 반칙이 선언됐다.

사진=연합뉴스

손흥민이 오른발로 감아차기도, 이강인이 왼발로 감아차기도 딱 좋은 위치. 키커는 손흥민이었다. 상대 수비벽을 넘기는 감아차기 슈팅이 아닌 상대 수비벽이 점프할 것을 예상한 아래로 깔아차는 슈팅은 상대 골키퍼가 손 쓸수 없는 구석으로 빨려들어갔다.

에콰도르전에서 각도 없는 왼쪽 측면에서 터진 환상적인 프리킥골로 A매치 57호골을 터뜨렸던 손흥민은 우루과이전에선 이강인의 크로스를 방향을 살짝 바꿔놓아 58호골로 기록됐다. 경기 뒤 인터뷰에서 “내 발에 닿은 느낌이 없었다. 내 골이 아니다”라고 솔직 고백했으나 어쨌든 기록은 손흥민의 골이 됐다.

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

‘장풍골’ 덕분에 차범근 전 감독과 역대 한국인 A매치 최다골 타이 기록을 세운 손흥민은 이날 경기 초반 터진 프리킥 골로 59호골을 신고하며 차범근 전 감독을 넘어섰다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지