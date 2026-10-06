'신여성' 김영철 "마지막 연애 12년 전…기사화 후 이별"

코미디언 김영철이 마지막 연애가 12년 전이라고 밝혔다.

6일 오후 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된 웹 예능 '신여성'에는 김영철이 게스트로 출연해 이경실, 조혜련, 이선민과 함께했다.

유튜브 '롤링썬더' 캡처

김영철이 12년 전이 마지막 연애라고 밝혀 시선을 모았다. 김영철은 "9개월 정도 만났다"라며 당시 만났던 상대는 비연예인이었다고 전했다. 하지만 열애 소식이 기사화되면서 결국 이별하게 됐다고. 김영철은 "기사화되니까 너무 부담스러워했다"라며 당시를 떠올렸다.

이날 이경실이 평소 김영철에게 소개해 주고 싶은 동생이 있었다며 직접 소개팅 주선에 나섰다. 이에 김영철은 자신이 소개팅 상대라는 사실을 뒤늦게 알고 거절한 경우가 많아 소개팅에 대한 상처가 있다고 걱정하기도.

이후 이경실이 김영철에게 소개해 주려던 지인에게 직접 연락했지만, 이미 상대에게 남자친구가 생겼다는 답변이 돌아왔다. 결국 두 사람의 소개팅은 성사되지 못해 아쉬움을 남겼다.

<뉴스1>

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