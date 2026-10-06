신어보니 만족도 1위는 ‘푸마’…카본 러닝화 7종 비교해보니

달리기 열풍으로 인기를 끌고 있는 카본 러닝화가 제품별로 충격흡수 성능과 무게, 착용감에서 차이를 보였다. 충격흡수는 나이키와 푸마가 좋은 평가를 받았고, 아식스는 가장 가벼웠다. 직접 신어본 소비자들의 착용 만족도는 푸마가 가장 높았다.

소비자원 제공

한국소비자원은 나이키·뉴발란스·스케쳐스·아디다스·아식스·푸마·호카 등 7개 브랜드의 카본 러닝화 7종을 대상으로 기능성과 내구성, 안전성 등을 시험·평가한 결과를 6일 발표했다. 카본 러닝화는 중창 사이에 얇고 단단한 탄소섬유판을 넣은 신발이다.

시험 대상 제품의 공식 홈페이지 정가는 18만9000원부터 27만9000원까지로 최대 9만원 차이가 났다. 스케쳐스 ‘에어로 스파크’가 가장 저렴했고, 호카 ‘스카이워드X’가 가장 비쌌다.

성인 남성 30명이 신발을 신고 달릴 때 나타나는 생체역학적 특성을 시험한 결과, 도약할 때 신발 앞부분에서 발생하는 추진력은 7개 제품 모두 상대적으로 우수했다.

착지할 때 뒤꿈치에 가해지는 충격을 흡수하는 성능은 나이키 ‘줌플라이6’와 푸마 ‘디비에이트 나이트로4’가 상대적으로 우수했다.

주행 안정성과 관련한 평가에서는 제품별 강점이 갈렸다. 발바닥에 가해지는 압력을 분산하는 성능은 호카 ‘스카이워드X’가 상대적으로 우수했다.

몸의 중심이 안정적으로 이동하는지를 평가한 ‘신체압력중심’ 항목에서는 나이키 ‘줌플라이6’의 이동폭이 가장 작아 좋은 평가를 받았다.

무릎 관절에 가해지는 피로도는 뉴발란스 ‘SC 트레이너 V3’, 스케쳐스 ‘에어로 스파크’, 아식스 ‘매직스피드5’, 푸마 ‘디비에이트 나이트로4’, 호카 ‘스카이워드X’ 등 5개 제품이 상대적으로 적었다. 미끄러지지 않는 정도를 나타내는 최대 견인력은 스케쳐스와 아식스 제품이 상대적으로 우수했다.

무게 차이도 뚜렷했다.

270㎜ 사이즈 기준 신발 한쪽 무게를 비교한 결과 아식스 ‘매직스피드5’가 198g으로 가장 가벼웠다. 가장 무거운 호카 ‘스카이워드X’는 301g으로 아식스보다 103g 무거웠다. 무게는 왼쪽과 오른쪽 신발의 평균값이다.

소비자가 직접 신어본 만족도에서는 푸마가 1위를 차지했다. 20대 남성 소비자 30명이 제품을 신고 달린 뒤 치수 맞음새 등을 포함한 전반적인 착용 만족도를 평가한 결과 푸마 ‘디비에이트 나이트로4’가 5점 만점에 4.6점으로 가장 높았다.

나이키·아식스·호카는 각각 4.3점, 뉴발란스는 4.2점이었다. 스케쳐스와 아디다스는 각각 4.0점을 받았다.

내구성 시험에서는 뉴발란스·아디다스·아식스·호카 등 4개 제품의 접착강도가 상대적으로 우수했다. 접착강도는 신발 겉창과 발등을 덮는 갑피의 접착 부위가 얼마나 튼튼한지를 평가하는 항목이다.

겉창 마모 시험에서는 호카 제품의 마모 정도가 2.4㎜로 가장 적었다. 겉감과 안감의 내마모성은 7개 제품 모두 소비자원 권장품질기준을 충족했다.

유해물질 등을 확인한 안전성 시험에서도 모든 제품이 관련 기준에 적합했다.

표시사항에서는 아디다스 ‘아디스타 BYD’, 푸마 ‘디비에이트 나이트로4’, 호카 ‘스카이워드X’ 등 3개 제품에서 안감 표시가 빠지거나 섬유 혼용률·소재가 부정확하게 표시된 것으로 확인됐다. 해당 업체들은 소비자원의 개선 권고에 따라 표시를 수정했거나 개선할 예정이라고 밝혔다.

소비자원 관계자는 “카본 러닝화를 구매할 때 발바닥 압력과 충격흡수·추진력 등 기능성뿐 아니라 접착강도 등 내구성과 가격을 함께 비교해 선택할 필요가 있다”고 말했다.

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