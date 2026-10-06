한양사이버대, 대구시교육청과 산업체 위탁교육 협약

한양사이버대학교는 지난달 30일 대구시교육청에서 열린 ‘대구광역시교육청-사이버대학교 산업체 위탁교육 협약식’에 참석해 산업체 위탁교육 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

협약에는 한양사이버대를 비롯해 서울사이버대, 사이버한국외대, 대구사이버대, 고려사이버대, 경희사이버대 등 6개 사이버대가 참여했다.

지난달 30일 대구광역시교육청에서 열린 산업체 위탁교육 협약식에서 강은희 대구시교육감(왼쪽)과 정현철 한양사이버대 부총장이 기념촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공

이번 협약에 따라 대구교육청 직속기관과 교육지원청, 소속 학교의 교원과 지방공무원, 교육공무직, 사립학교 교직원 등은 산업체 위탁전형을 통해 한양사이버대 학부와 대학원 과정에 지원할 수 있다.

산업체 위탁전형으로 입학하면 학부는 정규 등록금의 50%를 감면받고 전형료가 면제된다. 대학원은 등록금 30% 감면과 입학금·전형료 면제 혜택을 받을 수 있다.

한양사이버대는 교육공학을 비롯해 인공지능(AI), 공학, 행정, 복지, 경영 등의 교육과정을 운영하고 있다.

정현철 한양사이버대 부총장은 “교육공학 등 대학이 특화한 전문성을 바탕으로 책임감 있는 교육 파트너가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지