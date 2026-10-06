경찰, ‘왜곡 논란’ 영화 ‘암살자(들)' 유해진 신변안전 조치 가동

영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란으로 출연 배우와 제작사에 대한 항의 집회가 이어지는 가운데 경찰이 주연 배우인 유해진에 대한 신변안전 조치에 나섰다.

서울 성북경찰서는 6일 유해진의 소속사로부터 요청을 받고 신변안전 조치를 가동했다고 밝혔다.

보수성향 시민단체 관계자들이 지난 4일 서울 성북구 소재 배우 유해진 씨 자택 인근에서 집회를 열고 영화 '암살자(들)'에 대해 규탄하고 있다. 뉴시스

이는 지난 4일부터 유해진의 자택으로 알려진 성북구 단독주택 앞에서 규탄 집회가 열리고 온라인에 협박성 발언이 올라오는 등 신변 위협 우려가 커진 데 따른 조치다.

이날도 보수단체들은 유해진이 광고 모델로 활동 중인 버거킹 본사 앞에서 집회를 열고 “유해진과 버거킹은 공범이다”, “버거킹 불매” 등 구호를 외쳤다.

경찰 관계자는 유해진 신변안전 조치와 관련해 “범죄 피해 우려가 있을 때도 안전조치를 한다”고 설명했다.

관련 규칙에 따르면 신변안전 조치에는 특정시설에서의 보호, 외출·귀가 시 동행, 주거지 순찰강화, 비상연락망 구축 등이 있다.

앞서 고범석 서울경찰청장은 이날 정례 간담회에서 “영화 ‘암살자(들)’ 배우에 대한 위해나 협박과 같은 부분은 당연히 법에 따라 엄정하게 조치를 취할 것”이라고 했다.

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