라프레앙 아이크림, 日 Qoo10 종합·뷰티 1위…9월 이어 두 번째

식물 캘러스(Plant Callus) 기반 바이오테크 스킨케어 브랜드 라프레앙(LA FLEUREN)의 ‘캘러스 탄력 아이크림’이 일본 Qoo10의 대형 프로모션 ‘메가포’ 기간 중 종합·뷰티 랭킹 1위를 기록했다.

라프레앙에 따르면 지난 10월 3일 ‘라프레앙 캘러스 탄력 아이크림’은 Qoo10 Japan ‘랭킹 200’에서 종합 부문과 뷰티 부문 모두 1위에 올랐다.

Qoo10의 메가포는 지난 1일부터 9일까지 진행되는 프로모션이다. 회사 측은 다양한 브랜드와 상품이 프로모션에 참여하는 기간 중 종합 랭킹과 뷰티 랭킹에서 동시에 1위를 기록했다는 점에 의미를 두고 있다.

이번 1위는 지난 9월 19일 Qoo10 Japan 종합·뷰티 랭킹 동시 1위에 오른 데 이은 두 번째 기록이다. 약 2주 만에 다시 같은 두 부문에서 1위를 기록했다.

‘라프레앙 캘러스 탄력 아이크림’은 식물세포 배양 기술을 활용한 식물 캘러스 유래 성분을 주요 소재로 적용한 제품이다. 나이아신아마이드와 카페인 등을 함께 배합했으며 눈가의 주름·탄력·보습 관리를 위한 제품으로 개발됐다.

라프레앙은 식물 캘러스 바이오테크놀로지와 기능성 성분을 결합한 스킨케어 제품을 중심으로 일본 시장에서 판매 활동을 이어가고 있다.

라프레앙 관계자는 “지난 9월 종합·뷰티 1위에 이어 많은 브랜드가 참여하는 메가포 기간, 특히 주말에 다시 두 부문 모두 1위를 기록했다는 점에서 의미가 크다”며 “일본 소비자들의 지속적인 관심을 확인한 만큼 앞으로도 제품 경쟁력을 바탕으로 일본 시장에서 브랜드 입지를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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